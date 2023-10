De nouvelles surprises pour la Foire du Livre de Brive 2023

De nombreuses conférences et animations pour cette 41ieme édition de la Foire du Livre de Brive. Mais aussi au programme les traditionnelles dédicaces d'auteurs, plus de 400 seront présents. Mais aussi des stars de la bande dessinée tels que Jul, papa entre autres de silex and the city. Pour les romanciers, la plupart de ceux qui s'illustrent en cette rentrée littéraire seront présents, ainsi que quelques people, comme Bruno Solo ou les sportifs Lilian Thuram et Dominique Rocheteau. De quoi susciter de nouveaux records de ventes de livres.

Une attention portée aux scolaires

Les écoles de Brive ont été sollicitées toute l'année pour participer à différentes animations. Une centaine de rencontres avec des écrivains auront aussi lieu dans les écoles. Enfin, 700 écoliers viendront déclamer des poèmes qu'ils auront écrits toute l'année, lors de déambulations dans plusieurs points de la ville.