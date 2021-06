"De sang, d'écume et de glace", le nouveau roman d'Alexiane de Lys

Après avoir publié sept livres, Alexiane de Lys revient avec une nouvelle trilogie : "De sang, d'écume et de glace".

Après avoir publié sept livres, dont deux trilogies ("Les ailes d'émeraude" aux éditions J'ai Lu et "Le secret de Lomé" chez Michel Lafon) et "La Sphère" chez Michel Lafon, Alexiane de Lys est de retour avec une nouvelle trilogie. "De sang, d'écume et de glace" commence avec le tome 1 Métamorphose.

Des personnages et une atmosphère

La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. La jeune fille atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour se retrouve coincée dans le Finistère, chez une tante excentrique dont elle ignore tout.

Elle qui n'avait jamais fait face à l'Océan se sent irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau... Mais l'Océan regorge d'êtres mystiques tous plus dangereux les uns que les autres. Et pire encore : il semble renfermer des secrets qui pourraient bien remettre en question toute la vie de Penny.

