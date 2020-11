Découverte des “Forêts sauvages” avec Annick Schnitzler

Pour comprendre ce que vous allez découvrir dans le livre “Forêts sauvages, voyage au coeur des forêts du monde” paru chez Glénat, il faut apprendre à connaître son auteure. Ancienne professeure d’écologie à l’université de Lorraine, Annick Schnitzler consacre sa vie et ses recherches aux forêts. Engagée dans la protection de la nature, elle participe au conseil scientifique de nombreux organismes à l’échelle locale et internationale. Ainsi, avec ce livre, elle vous invite à connaître les forêts pour mieux les comprendre. Si les photos sont belles, le message qu’elles accompagnent l’est tout autant.

Au fil des chapitres, le lecteur comprend le fonctionnement de ces forêts si proches et si lointaines à la fois. Comprendre pour mieux les préserver. Un monde clos, les forêts boréales, les forêts tempérées, les forêts tropicales sans oublier un index des espèces croisées dans ces forêts.

Résumé

Forêt. Un mot intimement lié à la notion du sauvage, puisque « sauvage » trouve son origine dans le latin sylvaticus, qui veut dire « forestier », « vivant dans la forêt ». Parler de « forêt sauvage » n’a aujourd’hui plus rien d’une tautologie, et évoque en premier lieu la sylve originelle, la forêt primaire.

Des forêts primaires, il n’en reste plus beaucoup. Massivement détruites en un temps record, elles ne représentent aujourd’hui qu'un très faible pourcentage des forêts à l’échelle mondiale, dont guère plus que des « confettis » en Europe. La nécessité impérieuse de sauver ce qui reste n’est plus à démontrer, de même que celle de recréer des forêts primaires, comme le préconise Francis Hallé. Il en va de l’équilibre écologique de notre planète et de notre propre survie.

Découvrir les forêts du monde dans tous leurs aspects et dans toute leur diversité, tel est le propos de ce beau livre, où se côtoient des arbres, des lianes, des animaux petits et grands, des fleurs, des fougères, des mousses…, tout ce qui fait la vie sauvage des forêts.

Comment fonctionne une forêt, du sol à la canopée ? Quel est l’intérêt du bois mort ? Qu’est-ce qu’une forêt primaire ? Quels sont les différents types de forêts ? Les liens entre les forêts et les climats ? Ces questions et bien d’autres trouvent réponse sous la plume éclairante de Annik Schnitzler, spécialiste de l’écologie forestière et adepte du réensauvagement. Magnifiquement illustré par les images de l’agence Biosphoto, Forêts sauvages nous offre autant à apprendre qu’à s’émerveiller et à rêver.