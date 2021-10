Découvrez ce qu'est le tournesol pop' avec des rencontres et des recettes

Nous connaissons l'huile de tournesol, mais très peu la graine de tournesol, excepté dans des salades ou une pâte à pain. "Le tournesol pop' dans nos assiettes" va nous permettre d'en apprendre plus sur la culture de cette fleur avec des rencontres autour de cette semence paysanne, et l'ouvrage va aussi nous proposer des recettes salées et sucrées, toujours saines pour la santé. Par exemple, un crumble salé aux patates douces et aux blettes, ou encore des cookies énergie gourmands.

Vous avez envie de déguster avant de tester les recettes ? Venez au lancement du livre, ce samedi 23 octobre à 16h, à la ferme du Duellas à Saint-Martial-d'Artenset, chez Dominique Leconte, qui cultive la graine de tournesol bio, et qui a participé à l'ouvrage. Au programme : une présentation du livre par Laurence Dessimoulie, l'autrice, et Delphine Trentacosta, la photographe, une découverte de la maison de la semence paysanne de Dordogne, une visite de la ferme du Duellas, et un goûter-tournesol préparé par Laurence Dessimoulie.

Le tournesol pop' dans nos assiettes, de Laurence Dessimoulie et Delphine Trentacosta, avec AgroBio Périgord, à retrouver aux Editions Sud-Ouest.