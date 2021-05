Découvrez "Ce que les arbres nous murmurent", un livre de Jean-Claude Nouard

Ancien technicien des Eaux et Forêts, Jean-Claude Nouard est aussi un artiste et un auteur. Avec son livre "Ce que les arbres nous murmurent" (Métive), ce spécialiste nous raconte les arbres. De leur langage en passant par leur mode de vie et communication, l'auteur dévoile des clefs pour tout comprendre. Tout au long du récit il porte une attention toute particulière à l'arbre, ce végétal majestueux, caractéristique et représentatif des écosystèmes forestiers à la fois fragiles et complexes.

Au-delà de ces présentations, Jean-Claude Nouard s'attarde aussi sur l'avenir et fournit son analyse sur les conséquences directes à court, moyen ou long terme sur les arbres et l'environnement.

Ecoutez l'interview de Jean-Claude Nouard, auteur de "Ce que les arbres nous murmurent" Copier

Jean Claude Nouard, auteur du livre “Ce que les arbres nous murmurent” chez Métive, avec une belle préface de Francis Hallé, botaniste reconnu.