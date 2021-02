Découvrez la dernière BD made in Poitou des éditions FLBLB

Les éditions FLBLB (prononcez "Fleu-beu-leuB"), créées en 2002 à Poitiers sortent ce jeudi leur dernière BD, Le Coup de boule est parti tout seul, l'histoire d'un professeur qui péte un boulon parce qu'un élève a taggé sa voiture en faisant une faute d'orthographe.

"Le Coup de boule est parti tout seul" de Rémi Lucas et Otto T. aux éditions FLBLB, sortie le 18 février 2021. © Radio France - Lila Lefebvre

"Des migrants quittent Calais pour l’Angleterre et se retrouvent en Belgique. De vrais policiers font de faux attentats dans les écoles pour que les enfants apprennent à se défendre. À moins que ce ne soient de faux policiers et de vrais attentats ? Bref on n’y comprend rien ! Ce qui est sûr c’est qu’un élève a taggé la voiture du prof de français et ça, ça mérite un bon coup de boule !", voilà la description de la quatrième de couverture.

Cette vie, c'est celle, bien romancée, de l'auteur Rémi Lucas (Le compagnon des Compagnons de la chanson, Je m’emporte assez facilement, Les rois de la rumba...), collaborateur de longue date des éditions FLBLB et avant elles de la revue FLBLB. Pour Le Coup de boule est parti tout seul, il s'est astreint à écrire une page par jour pendant sept mois.

Les déssins sont signés Otto T. ou Thomas Dupuis un des fondateurs des éditions FLBLB, amis de longue date de l'auteur Rémi Lucas.

Thomas Dupuis, alias Otto T. a réalisé les dessins de "Le Coup de boule est parti tout seul". © Radio France - Lila Lefebvre