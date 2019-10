Une ado, héroïne des nouvelles aventures d'Astérix et Obélix : "La fille de Vercingétorix".

A l'occasion de la sortie du nouvel album d'Astérix et Obélix "La fille de Vercingétorix", Jean-Yves Ferri et Didier Conrad sont les invités de France Bleu Matin. Ils se sont confiés au micro de Bertrand Fissot

2019, une année importante pour Astérix et Obélix. En plus de fêter leurs 60 ans, ils sont de retour en librairie avec "La fille de Vercingétorix". Un 38ème album, fruit de la collaboration du scénariste Jean-Yves Ferri et du dessinateur Didier Conrad. Ils signent là leur 4ème album des aventures de nos gaulois préférés.

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad étaient les invités de France Bleu Matin. Ils se sont confiés au micro de Bertrand Fissot. Réécoutez l'intégralité de cette interview.

Quelle est l'histoire de ce 38ème tome ?

Après un voyage en Italie en 2017, c'est dans le village d'Armorique que nous retrouvons Astérix et Obélix. Ils sont sur le point d'y faire une drôle de rencontre... Jean-Yves Ferri et Didier Conrad nous raconte ce synospis. Ils nous promettent "une histoire passionnante".

Quelle est l'histoire de ce 38ème tome ? Copier

Comment avez-vous imaginé les traits d'Adrénaline ?

Adrénaline, la fille de Vercingétorix, va donc perturber quelque peu la vie du village. Pour ce personnage, les deux auteurs ne s'en cachent pas, ils se sont inspirés de leurs filles respectives.

L'adolescence et tout ce qui va avec, c'est donc le coeur de cette histoire. Et une chose est sûre pour Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, Astérix et Obélix n'étaient pas du tout prêt à gérer cela. "Eux-mêmes sortent à peine de l'adolescence quelque part. Ils sont deux amis célibataires. Donc, il n'y a pas vraiment de raison qu'ils aient mûri au-delà de l'adolescence". Ecoutez :

Comment avez-vous imaginé les traits d'Adrénaline ? Copier

Mais au fait, pourquoi les ados ?

A part Goudurix, dans "Astérix et les Normands", il y'a eu très peu d'adolescents. Alors pourquoi en intégrer dans ce 38ème album ? Jean-Yves Ferri et Didier Conrad répondent tout simplement :

Pourquoi des ados ? Copier

Parmi les ados, il y'a aussi Selfix et Blinix qui sont-ils ?

C'est une espèce de fable d'eux-mêmes.

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad nous présentent ces deux nouveaux personnages :

Qui sont Selfix et Blinix ? Copier

Quelles sont les difficultés lorsque vous imaginez les aventures pour rester dans l'univers d'Uderzo et Goscinny ?

La difficultés, c'est de laisser assez de place aux héros, c'est-à-dire à Astérix et Obélix, pour qu'ils ne soient pas marginaliser dans l'histoire.

Découvrez la réponse complète des deux auteurs :

Quelles sont les difficultés quand on imagine une nouvelle aventure d'Astérix et Obélix ? Copier

Les auvergnats sont de retour dans cette nouvelle aventure, avez-vous gardé des similitudes avec "Le bouclier arverne" ?

Jean-Yves Ferri et Didier Conrad ont conservé une seule similitude... Découvrez laquelle :

Les auvergnats sont de retour, avez-vous gardé des similitudes avec "Le bouclier arverne" ? Copier

Pouvons-nous imaginer une aventure d'Astérix et Obélix en Franche-Comté ?

En Franche-Comté, il y'a un accent. Alors pourquoi pas une aventure chez nous ? Rien n'est impossible... Mais une histoire ce n'est pas qu'une question d'accent ! Les deux auteurs nous répondent :

Une aventure en Franche-Comté c'est possible ? Copier

Amis franc-comtois à vos propositions ! Jean-Yves Ferri et Didier Conrad attendent vos propositions !

Pensez-vous déjà aux autres tomes ?

C'est sans hésiter que nous répondent les deux auteurs... Ils ont même déjà des envies de destination. Ecoutez :

Pensez-vous aux tomes suivants ? Copier

La fille de Vercingétorix - ASTERIX® OBELIX® IDEFIX®/© 2019 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY-UDERZO

"La fille de Vercingétorix", le 38ème album des aventures d'Astérix et Obélix, de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, actuellement disponible, aux éditions Albert-René