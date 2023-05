Découvrez la future bibliothèque métropolitaine de Clermont-Ferrand, sur le site de l'ancien Hôtel-Dieu

Une partie de l'ancien Hôtel-Dieu, près de la place de Jaude, à Clermont-Ferrand, laissera place, dans deux ans et demi, à une imposante bibliothèque métropolitaine. Le gros œuvre a commencé au printemps et la première pierre du futur lieu culturel a été symboliquement posée, mercredi 31 mai, en présence des représentants des collectivités locales. L'édifice va remplacer le bâtiment "Dijon", le plus ancien de l'Hôtel-Dieu.

La future bibliothèque métropolitaine de Clermont-Ferrand. - MOZ

1 million de visiteurs par an

Isabelle Lavest, en charge de la politique culturelle à Clermont Auvergne Métropole, rappelle qu'il s'agit "de la réhabilitation d'un hôpital du 18ème siècle. Le futur bâtiment fera 10.000 mètres carrés." A titre de comparaison, "l'actuelle bibliothèque de Clermont-centre fait 1.200 mètres carrés," explique-t-elle. "On attend un million de visiteurs chaque année," prévoit Isabelle Lavest.

L'établissement " abritera les actuelles bibliothèques de Jaude et du Patrimoine," d'après la métropole. Au centre, un espace détente et un amphithéâtre de 200 places vont être construits. Il y aura, en plus des livres, revues, CD, DVD, un espace numérique et jeux vidéo. Le forum, à double hauteur, sera la pièce maîtresse de ce nouvel équipement. "Il s'étendra jusqu'en contrebas du grand escalier de pierre," précise la métropole. Découvrez ci-dessous à quoi va ressembler le site une fois les travaux terminés, début 2026 .

Bibliothèque Métropolitaine de l'Hôtel-Dieu

Un chantier à près de 84 millions d'euros

Pour l'heure, les pelleteuses et autres engins de chantier s'activent sur le site.

Les travaux de la future bibliothèque métropolitaine, sur le site de l'ancien Hôtel-Dieu. © Radio France - Pierre Pillet

De la pierre de Volvic

"On utilise de la pierre de Volvic, et pour les charpentes, du bois d'Auvergne. On a voulu utiliser les matériaux de la région " déclare Patrick Richard, directeur principal du cabinet d'architectes londonien Stanton Williams, qui a imaginé le site. "C'est un bâtiment que les habitants connaissent bien. Chaque famille a une relation intime avec ce bâtiment, une histoire personnelle, donc on a dû y aller avec un certain respect," dit-il, la voix posée.

Le chantier va coûter près de 84 millions d'euros , dont une quarantaine venant de la métropole selon son président, Olivier Bianchi. Il a symboliquement posé la première pierre du chantier, aux côtés de plusieurs autres acteurs du département, dont le préfet, Philippe Chopin, et Lionel Chauvin, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.