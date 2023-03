Découvrez la sélection 2023 des 12 titres BD & Mangas des 48H BD 2023

Grande fête de la bande dessinée, du manga et du comics, partout en France et en Belgique, les 48H BD vous donnent rendez-vous les 31 mars et 1er avril prochain pour célébrer leur 11 ans. Découvrez dès maintenant la sélection exceptionnelle de 12 titres de cette édition.

La sélection des 48h BD 2023 Jeunesse, ado, adulte, manga, fantastique, aventure, sport, historique… Il y en a pour tous les goûts dans la sélection des 12 BD et mangas mis en vente au prix exceptionnel de trois euros pendant cette 11e édition des 48h BD . AYATI, Tome 1, La légende des cinq pétales, Editions Jungle : Suivez les aventures d'une héroïne aux pouvoirs fabuleux, au cœur de l'Inde ancienne et fantastique ! BLUE LOCK, Tome 1, Pika Edition : Entrez dans les coulisses du meilleur centre de formation du football du Japon ! EUROPA, Tome 1, La lune de glace, Editions Delcourt : Vous aimez la science-fiction ? Découvrez les univers de Léo et Rodolphe ! FAIRY TAIL, Tome 1, La grande aventure de Happy, Editions nobi nobi ! : Un chat bleu, volant et parlant ! Une mission légendaire et de bonnes actions, c'est la vie de Happy ! FURIOUS JUMPER, Tome 1, La vidéo de tous les dangers, Editions Soleil : Les aventures du Youtubeur Furious Jumper (et de Ted, le cochon) en BD ! IL ETAIT UNE FOIS EN FRANCE, Tome 1, L'empire de monsieur Joseph, Editions Glénat : Découvrez le destin hors-norme de ce personnage et les heures sombres de notre histoire. N.E.O., Tome 1, La chute du soleil de fer, Editions Jungle : Comment survivre après l'Apocalypse ? Suivez les aventures de Zyzo et Alixe ! PERFECT WORLD, Tome 1, Éditions Akata : L'amour sera-t-il plus fort que le handicap ! SHANGRI-LA FRONTIER, Tome 1, Editions Glénat : Quand un super fan de jeux vidéo LE meilleur MMORPG du monde ! TRAPPEURS DE RIEN, Tome 1, Caribou, Editions de la Gouttière : Les meilleurs trappeurs du monde ? Assurément les meilleurs amis du monde ! VICTOR HUGO EN BD, One shot, Editions Petit à Petit : "La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand.", Victor Hugo WAKFU, Tome 1, La quête des Dofus Eliatropes, Ankama Edition : Vous connaissez le jeu vidéo ou le dessin animé WAKFU ? Prolongez l'aventure avec le manga ! 220 000 exemplaires de ces albums sont mis en vente au prix de 3 euros dans les librairies participant à l'opération. Et découvrez plus de 500 animations organisées en librairies, médiathèques, écoles, festivals ou hors les murs ! Elles seront accompagnées également d'un grand live YouTube sur deux jours avec des rencontres, des débats, des battles, des tutos, des idées de lectures etc...