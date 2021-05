Découvrez la sélection des 10 titres BD et Manga à 2 € des 48h BD 2021

Jeunesse, ado, adulte, manga, fantastique, aventure, sport, historique… Il y en a pour tous les goûts dans la sélection des 10 BD et mangas de cette édition:

Maudit Sois-tu, tome 1-Zarof par Philippe Pelaez & Carlos Puerta ( Ankama Éditions )

Résumé : 2019, un homme est retrouvé mort dans les égouts de Londres. L’enquête se dirige rapidement vers la petite amie du défunt, car leur liaison a été arrangée par leur employeur commun, Nicholas Zaroff. Ce mystérieux oligarque russe n’a en fait qu’un seul but : se venger de ceux qui, 170 ans auparavant, ont causé la perte de son aïeul. Pour y parvenir, il va réunir leurs quatre descendants et les traquer dans une vaste chasse à l’homme...

Danse avec moi, tome 1 - la révélation par Isabelle Bottier - Fez & Darko ( édition Miss Jungle )

Résumé : Entre des parents bien dans leur peau, et une petite soeur cuisinière hors pair, Céleste a du mal à trouver sa place. Et si les cours de hip-hop, qu'elle prend depuis peu, était un moyen pour elle de s'affirmer ? L'adolescente entend parler d'un concours régional de danse. Elle décide aussitôt de créer un groupe et de participer à cette compétition. Dès lors, Céleste ne pense plus qu'à ça et travaille d'arrache-pied. C'est sûr, elle va remporter le concours et ses parents seront fiers d'elle ! A moins que quelques faux-pas ne s'invite dans la danse.

Cizo, 1: la nouvelle pépite par Aré ( édition kennes )

Résumé : Découvrez l’incroyable histoire de Zandro Cizo, future star du ballon rond. D’abord jugé trop chétif pour ce sport, il devient l’espoir d’une Europe devenue fantomatique sur le plan footballistique. Sa chance, Cizo la devra à Mattéo Di Magio, ancien champion bien décidé à redorer le blason de son continent. Une BD faite de références au football d’hier et d’aujourd’hui. Unvéritable caviar signé Aré.

Pokémon Noir et Blanc Tome 1 par Kusaka Hidenori et Yamamoto Satoski ( édtion Kurokawa )

Résumé : Noir est un garçon un peu étrange qui ne rêve que d’une chose: battre la Ligue Pokémon et devenir le nouveau champion des Dresseurs. Avec ses Pokémon Munna, Gueriaigle et Gruikui, il part réaliser son rêve lorsqu’il rencontre Blanche, une jeune fille dont le métier est agent pour les Pokémon stars.

Enola et les animaux extraordinaires par Joris Chamblain et Lucile Thibaudier ( les éditions de La Gouttière )

Résumé : Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se trouve le cabinet d'Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité? Les créatures des contes et légendes! Alertée par Igor, le sonneur de cloches, la jeune Enola, accompagnée de son chat Maneki, s'arme de son stéthoscope ainsi que d'une bonne dose d'ingéniosité et s'envole à bord de son hélicoléoptère pour sauver une gargouille atteinte de bougeotte...

Sélection 48H BD

Chats-Tchatcha par Brrémaud et Antista ( les éditions Paquet )

Résumé : Pamplemousse est un gros chat qui existe réellement. Pas gros dans le sens obèse et fainéant. Au contraire, il est plutôt dynamique et sportif. Il est arrivé à la maison il y a quelques années. Il est très heureux. Il a pour lui un espace infini, un territoire de chasse qui s'étend sur plusieurs bâtiments et des hectares de terre. Néanmoins, c'est encore le lait qu'il préfère.

Gengis Khan et l'empire Mongol, De la Chine à l'Europe par Marie Favereau Doumenjou, Laurent Seigneuret et Julie Poinçot. ( édition petit à petit )

Résumé : Le nom de Gengis Khan est resté célèbre dans l’histoire. Mais que sait-on vraiment de l’homme qui se cachait sous l’armure du guerrier ? De l’intimité de son clan aux grandes conquêtes, en passant par les guerres de successions et l’incroyable héritage qu’il laissa, parcourez le destin extraordinaire de Gengis Khan et du plus grand empire de tous les temps. Agrémenté de pages documentaires riches en archives, cet album vous invite aussi à découvrir la vie nomade et les traditions des Mongols, leurs croyances, l’art des chamanes, l’architecture, la politique...

Edens Zero : 1. Dans le ciel de Sakura par Hiro Mashima ( Pika édition )

Résumé : Rebecca, jeune B-Cubeuse en quête de millions de vues sur sa chaîne, et Happy, son chat bleu, débarquent sur l’île de Granbell, réputée pour son gigantesque parc d’attractions géré uniquement par des robots ! Ils rencontrent toutefois un humain, le seul de l’île : Shiki, un jeune garçon un brin sauvage qui rêve d’autres horizons. C’est alors que les employés mécaniques se montrent menaçants à l’égard des humains...

Frigiel et Fluffy : le mystère des pastèques perdues par Jean-Christophe DERRIEN, FRIGIEL & Minte ( édition Groupe Delcourt )

Résumé : La première BD de Frigiel et Fluffy, les héros aux millions de fans sur Youtube ! Après le succès des romans, ces aventures inédites, tirées de l'univers Minecraft, sont co-écrites par Frigiel lui-même ! Qui a volé la cargaison de pastèques qu'attendait le marchand Koreme ? Frigiel et son fidèle Fluffy quittent le village, accompagnés par leurs amis Alice et Abel, pour enquêter sur cette mystérieuse affaire. Mais le danger est partout et les zombies guettent ! Courage et témérité seront nécessaires pour venir à bout de ces horribles créatures et découvrir qui est le voleur de pastèques!

Sorceline, Tome 1 : Un jour, je serai fantasticologue ! parSylvia Douyé et Paola Antista ( édition Vents d'Ouest )

Résumé : Avec Sorceline, plongez dans un univers merveilleux, à la croisée des mondes entre Harry Potter et Peggy Sue et les fantômes.Une nouvelle série de BD jeunesse rafraîchissante sur la magie et l’amitié, pleine de romance et d’aventure, par la scénariste de Marie-Lune !

Sélection 48H BD