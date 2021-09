Découvrez le premier livre d'Emmanuelle Pappalardo : Païa et Païou

Païa et Païou, un livre sur l'amitié et la tolérance

La tolérance et l'amitié sont deux thèmes chers à Emmanuelle Pappalardo. Pas étonnant donc pour l'autrice d'y consacrer un livre. Avec "Païa et Païou", elle vous raconte une histoire sous forme de fable contemporaine.

Ecoutez l'interview d'Emmanuelle Pappalardo pour "Païa et Païou" Copier

Au fil des pages, vous suivez les aventures et les choix de la jeune Païa qui fait la rencontre d’un lionceau orphelin, et décide de l’élever en cachette de sa tribu. Un jour, cependant, des gazelles commencent à disparaître dans le troupeau… Le jeune lion est découvert ! Courageuse et sincère, Païa parviendra-t-elle à prouver son innocence et à lui faire une place parmi les siens ? Histoire d’amitié et de tolérance, « Païa et Païou » entre en résonance avec nombre de préoccupations très contemporaines sur la place de l’autre dans nos vies.

À travers les images touchantes et exotiques qui peuplent ce roman, Emmanuelle Pappalardo martèle des messages forts. À méditer…

Païa et Païou d'Emmanuelle Pappalardo aux éditions du Panthéon