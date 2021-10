Go West Young Man - Les premières images de la nouvelle BD western de Tiburce Oger

"Go West Young Man" retrace en quatorze histoires la conquête de l’Ouest américain, de 1763 à 1938. Des conflits des grands lacs au désert du Mexique, les destins se succèdent. Trappeurs et pionniers, tribus indiennes, desperados et prostituées vont se battre et survivre dans les grandes plaines, les villes champignons et les guerres interminables. C'est un véritable hommage au Far West.

Plongez-vous dans l'univers western de Tiburce Oger avec les premières illustrations du collectif de dessinateurs de "Go West Young Man". Un premier avant-goût de ce qui vous attend le 3 novembre avec ces 14 planches de dessins, une par chapitre.