Découvrons "La traque" le premier roman de Bernard Petit

Quand l’ex-directeur du célèbre 36 quai des Orfèvres sort son premier polar, c’est forcément un livre qui marque. Bernard Petit signe « La traque » aux éditions Fleuve. Un style efficace pour cette histoire sombre et réaliste. La réalité et les questionnements des hommes de terrain, la traque contre des braqueurs de fourgons, les plus violents qui existent... sont autant de thèmes abordés dans ce roman noir qui vous happe et vous tient en haleine. Peut-on échapper à son passé ? Ces années passées modifient-elles ces hommes et les transformer de manière dérangeante ?

Amateur de littérature et de polar, Bernard Petit prend la plume pour son premier roman prometteur et utilise son passé passé pendant 40 ans à traquer le grand banditisme.

Bernard Petit, auteur de « La traque » paru aux éditions Fleuve