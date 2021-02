Après le succès de "Six ans à t'attendre", Delphine Giraud retrouve ses lecteurs avec "Doucement renaît le jour"

Êtes-vous prêt pour une rencontre bouleversante ? Delphine Giraud vous présente Connie. A l'image des personnages féminins forts et indépendants qu'elle affectionne, la romancière vous invite à suivre l'histoire de son héroïne dont la vie va être chamboulée après une découverte. Histoire et secrets de famille au programme ! Avec "Doucement renaît le jour", Delphine Giraud revient après le succès de son premier roman "Six ans à t'attendre".

Ecoutez l'interview de Delphine Giraud pour "Doucement renaît le jour" Copier

Delphine Giraud est de retour avec "Doucement renaît le jour"

Résumé

Connie, jeune femme au caractère bien trempé, a réalisé son rêve de devenir fleuriste et gère sa boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d'elle à côté d'un petit garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son père lui avoue qu'il s'agit de Mat, son petit frère. Victime d'un accident à l'âge de deux ans, il est resté tétraplégique et communique peu avec le monde extérieur. Connie l'a effacé de sa mémoire. Emportée par son désir de connaître son frère et de rattraper le temps perdu, elle oublie alors une question essentielle: pourquoi ses parents ont-ils préféré lui cacher l'existence de Mat pendant si longtemps ? Elle ignore encore ce qu'il en coûte de remuer le passé…

L'auteur

Delphine Giraud est passionnée de lecture et d’écriture. Doucement renaît le jour est son second roman après Six ans à t'attendre paru en 2019, qui a connu un incroyable succès.