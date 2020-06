Demain nous appartient, sur TF1 - Le programme de la semaine du 15 juin

Anne Viau, Directrice artistique en charge des séries à TF1, et Alexandre Brasseur étaient les invités de Patrice Gascoin dans Retour en Scène jeudi 11 juin pour présenter le retour de la série

Lundi 15 juin

Alors que l’enquête d’Aurore et Martin se précise, le danger frappe de nouveau à Sète. Luke se montre trop enthousiaste par rapport aux séances de sport de Christelle, qui n’arrive plus à suivre le rythme. Timothée mène la vie dure à son père pour que leur famille ait des pratiques plus écologiques. Victor est dépassé par tous les changements que Timothée veut instaurer pour rendre leur vie plus écoresponsable.

Mardi 16 juin

Amanda et Marianne essaient de faire face de concert à leurs démons tandis que Georges trouve la première faille de l’assaillant. L’état de Samuel se dégrade, ce qui peine profondément Sofia. Galvanisé par le succès de son combat écologique auprès de ses camarades, Timothée est bien décidé à continuer ses actions.

Mercredi 17 juin

Un tag offensant envers Morgane réveille des inimités au lycée. Pour Antoine, il est temps de sensibiliser les élèves aux violences faites aux femmes. Soraya est bien décidée à oublier Thomas, mais c’est sans compter sur la détermination de ce dernier. Voyant la détresse de Sofia, William met ses rancœurs de côté pour aider Samuel.

Jeudi 18 juin

Amanda est sous le choc après une révélation faite par Georges tandis que Renaud aide Marianne à surmonter son épreuve. La nouvelle entreprise de Bart et Gabin se heurte à un acte de malveillance. Rémy a de pus en plus de mal à comprendre l’attitude de Soraya.

Vendredi 19 juin

Lou doit choisir entre sa carrière et sa bonne conscience. Amanda, Marianne et Morgane doivent rassembler tout leur courage pour affronter ensemble une nouvelle épreuve. Bart et Gabin trouvent une aide plus que bienvenue auprès d’Alex et Maxime pour lancer leur nouveau projet. Les efforts de Rémy pour consolider son couple n’empêchent pas Soraya de lui échapper progressivement.