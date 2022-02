L'esprit des morts-vivants hantait notre escapade aux éditions AKATA installées à Rancon. Si février est sous le signe de l'amour pour certains, ici, il est plus sous celui des zombies...

Des esprits et des hommes aux éditions AKATA

En plus du très attendu Boys of the Dead, est sorti en Février les Affamés, la toute première série de Kunitaro Tomoyasu.

Comme toujours, les éditions Akata ne vont pas dans la facilité. Les zombies sont des êtres fictifs ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, au comportement violent envers les êtres humains ?

Ils gardent, ici, tout l'attirail du "zombi pour les nuls" neurones en plus. En effet, Wataru, mort-vivant à la constitution unique, a gardé son intelligence, mais aussi une part de ses émotions d’être humain.

La race humaine est au bord de l’extinction, menaçant la nouvelle « société » zombie d’une crise alimentaire sans précédent. Wataru, avec l’espoir de devenir maître du monde, élabore un plan ambitieux pour nourrir ses congénères : séquestrer un homme et une femme pour les faire se reproduire et donner leurs nouveau-nés en pâture à ses camarades ! Mais quand il croise enfin la route d’une survivante humaine, il pourrait bien remettre en cause ses projets...

Avec ce manga, Kunitaro Tomoyasu propose une œuvre avec des morts-vivants, qui questionne sur notre dépendance alimentaire, l’hypocrisie de notre société, mais aussi sur l’amour, la reproduction et notre humanité.

Au cours de notre escapade, nous avons aussi eu la chance de rencontrer Bruno Pham, directeur de collection qui, en maestro du manga, a partagé ses connaissances avec nous :

Le langage Manga, tu comprendras

Le langage Manga, tu comprendras

Un manga pour enfants de chez Akata

Une proposition de lecture pour les enfants

Un manga pour ado, tu achèteras

Proposition de lecture pour les ado

Un escapade au pays du soleil levant, à Rancon en Haute-Vienne. La radio, le seul moyen de voyager qui ne laisse aucune empreinte carbone !

Références

Le secret de Madoka (2021 ) éditions Akata- DEME KINGYOBACHI - Jordan Sinnes (Traduction)

Goodnight Word (2021) éditions Akata - URU OKABE - Alexandra Fournier (Traduction)