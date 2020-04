Des livres à écouter !

Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre - Audiolib

En cette période de confinement, vous êtes nombreux à vous plonger enfin dans de bonnes lectures ! Mais il existe un autre moyen de découvrir les tous derniers romans et même les classiques avec les livres Audio, et c'est un vrai bonheur que de retrouver cette tradition orale qui a toujours existé et qui s'est un peu perdue au fil du temps... Sauf que là vous pouvez écouter la voix de Pierre Lemaitre, auteur de "Aurevoir là haut", prix Goncourt, qui raconte son tout dernier roman "Miroir de nos peines", dernier volet de la trilogie Les Enfants du désastre.

Shinning de Stephen King - Audiolib

Vous avez envie de vous faire peur ? Le roman culte de Stephen King, qui a fait frissonner des générations entières, est enfin en livre audio: Shinning ! Avec un Jack Nicholson inoubliable au cinéma ! Sauf que là, vous avez le roman qui vous tiendra en haleine un bon moment ! Et en français, bien sûr.

Une si belle école de Christian Signol - Audiolib

Si vous aimez les romans du terroir et si vous avez adoré les romans de Christian Signol à qui l'on doit "la Rivièrière espérance", vous allez adorer écouter "Une si belle école" qui vous ramènera dans le Lot en 1954 avec Ornella, jeune institutrice... Vous y retrouverez L’école d’antan, son odeur de craie et d’encre violette et une belle histoire d'amour... Un des romans incontournables et emblématiques de l’œuvre de Christian Signol.

Le carnet d'Allie de Meg Cabot - Audiolib

Pour les plus jeunes il y a du choix à partir de 8 ans ils pourront decouvrir "Le carnet d'Allie de Meg Cabbot" tome 1 le déménagement. C'est plein d'humour et Règle numéro 1 : ne pas parler de déménagement à une enfant de neuf ans, sauf s’il s’agit d’Allie !

La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben - Audiolib

Vous en voulez encore ? Ecoutez donc "La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent et comment ils communiquent" de Peter Wohlleben avec la très belle voix du comédien Thibault de Montalembert.

Des livres à écouter sans modération sur Audiolib.fr