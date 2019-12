Des livres au cœur de l'hôpital

Tours, Indre-et-Loire, France

« Médecine 2e année, amour, coloc et stéthoscope » de Fanny Gayral, paru chez Rageot

Fanny Gayral est médecin généraliste à La Croix-en-Touraine. Dans ses romans elle mêle fiction et développement personnel et Médecine 2e année, amour, coloc et stéthoscopeest son premier roman pour ados.

Le résumé : Après une année de révisions intenses, Célia vient de réussir le concours de 1re année de médecine. Elle s’installe en coloc avec deux amies et commence un stage à l’hôpital dans un service de chirurgie. Là, elle découvre le travail des aides-soignantes, des infirmières et elle descend au bloc pour la première fois. Quand le chirurgien lui propose un poste d’aide-opératoire, Romain Rodiac, fils d’un professeur réputé de l’hôpital, intervient. Lui aussi est intéressé...

« Les 1001 vies des Urgences » de Dominique Mermoux et Baptiste Beaulieu, paru chez Rue de Sèvres

Il s'agit de l'adaptation du livre de Baptiste Beaulieu, Alors voilà, paru chez Fayard en octobre 2013. Baptiste Beaulieu est un médecin généraliste, romancier, blogueur et chroniqueur. Dominique Mermoux a reçu plusieurs prix dont le troisième prix Jeunes Talents de la BD de Sierre, le deuxième prix à Lausanne et le troisième prix à Angoulême en 2007.

Le résumé : Baptiste est interne dans un service d'urgence. Celle qu'il surnomme la femme oiseau de feu voit ses jours comptés alors que son fils est coincé en Islande par un volcan au nom imprononçable. Baptiste n'a plus qu'un but, aider sa protégée à tenir jusqu'au retour de son fils. Pendant 7 sept jours, les journées du jeune interne sont rythmées par les moments qu'il passe à son chevet, à lui raconter toutes les vies de l'hôpital : les joies et peines des patients, les farfelus, les plus touchants, mais aussi la vie des internes et des infirmiers, leurs routines, leurs découragements, leurs amours parfois. Un témoignage rare et incroyablement touchant sur la terre méconnue mais essentielle que sont les urgences.

Les sélections de Maeve