Des livres romantiques et...coquins

"Mon prince ne viendra pas (tant pis je ferai sans !)" d'Alex Kin, (se prononce Kine) paru en auto-édition en juillet 2019

Alex Kin est Tourangelle, originaire de Veigné, c'st son premier roman. Une comédie romantique pleine de peps et qui se passe en Touraine !

L'histoire : Clothilde en est persuadée : elle est victime d’une terrible malédiction. Sinon, comment expliquer pourquoi le destin ne met sur sa route que des tocards ?

Mais désormais, c’est terminé. Elle ne permettra plus à aucun homme de s’approcher pour ensuite lui briser le cœur.

Après tout, quand on abandonne ses illusions, on ne peut plus être déçu. Et puis, de toute manière, elle a bien assez à faire avec ses amies, l’organisation d’un mariage, ses voisins et une révolution des croissants.

Ajouter à cela son nouveau travail, elle n'a pas le temps de s’ennuyer. Il faut dire que la vie de bureau n’est pas toujours de tout repos.

Alors ce n’est pas cet homme mystérieux qui va la faire changer d’avis. Sûrement pas.

Autre histoire, une saga espagnole en quatre tomes, la saga "Valeria" d'Elisabet Benavent, parue chez l'Archipel entre fin septembre et décembre.

"Dans les pas de Valeria", "Dans le miroir de Valeria", "Les hauts et les bas de Valeria" et "Passionnément Valeria"

Cette série suit une écrivaine trentenaire, qui partage tous avec ses trois copines Carmen, Lola et Nerea.

Lorsque Valeria rencontre le séduisant Victor, Lola et Carmen décident de mettre aussi un coup d'accélérateur à leur vie amoureuse.

Mais tout change entre elles lorsque Carmen découvre que le petit ami de Nérea est son propre boss, qu’elle déteste.

C'est un savant mélange entre Bridget Jones et Sex and the City. Bref, c'est drôle, mais c'est aussi assez sexy. Valeria et ses copines sont assez décomplexées.

L’ouvrage est en cours d’adaptation par Netflix et sera diffusé début 2020.

Une sélection de Maeve