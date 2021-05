"Des vies oubliées", un livre de Jean-Bernard Nativel

Des questions. Un parcours. Des voyages. Une famille. Comment se connaître soi et dépasser certaines barrières ? Dans son livre "Des vies oubliées" aux éditions Amalthée, Jean Bernard Nativel se raconte en même temps qu'il raconte l'histoire de ses ancêtres. Au fil des pages et de ses recherches, l'auteur périgourdin nous embarque pour un voyage direction Madagascar.

Des vies oubliées… passé et présent

Au fil des pages, Jean-Bernard Nativel prend la plume et remonte sa généalogie et son histoire sur neuf générations. Il entraîne ainsi le lecteur au XVIIe siècle. Lui, natif de l'île de la Réunion, vous raconte son passé et le présent, entre Madagascar et l’île de la Réunion. Véritable récit initiatique, ce livre se métamorphose en une riche quête des racines multiculturelles, pour mieux revivre en paix avec son passé sans oublier l’âme, le sang et l’énergie de ses ancêtres. Une manière de mieux se connaître et ne pas oublier.

"Des vies oubliées" de Jean-Bernard Nativel (éditions Amalthée)