Dans son nouveau roman, Brigite Piedfert allie ses deux passions : la Normandie et l'Espagne.

Rouen, 1632. Simon del Prado, jeune maître confiseur, est choisi par les édiles de la ville pour composer la création sucrée qui sera offerte au roi Louis XIII à l’occasion de sa visite prochaine en Normandie. Cette consécration ne manque pas d’exciter la jalousie d’Adrien de Mèchefeux, négociant influent, qui voit d’un mauvais oeil l’amitié que porte à Simon le premier échevin, dont il convoite la fille, Adeline.

Simon n’a pas le temps de fêter son succès qu’il découvre que la cargaison de sucre en provenance du Nouveau Monde sur laquelle il comptait a été mystérieusement saccagée à son arrivée au port.

Pour pouvoir exécuter sa commande, il lui faut s’approvisionner chez son ancien maître d’apprentissage, Salvador, un juif converti ayant fui les persécutions en Espagne, et qu’une cabale a relégué loin de Rouen.

Démarche funeste, car elle va précipiter Simon, lui-même un converso, dans les griffes de l’Inquisition…

Deux Grains de sucre, un soupçon de secret aux éditions Calmann Levy

Née à Montivilliers en Normandie près du Havre, Brigite Piedfert écrit des romans historiques dans lesquels elle met en avant le patrimoine normand et sa passion pour la culture hispanique.

Auteure de plusieurs romans historiques médiévaux, Le vent d'Ecorchevel et le Serment de Compostelle, elle change parfois d’époque, notamment pour La poupée catalane dont l'action se situe pendant la guerre civile espagnole.C'est aussi le cas pour son roman Sous le signe du jaguar, aux éditions Sutton : Il s'agit d'une aventure épique à l'époque de la Renaissance.Il en est de même pour L'Argentine de Cabourg qui aborde le sujet des enfants volés aux opposants au régime militaire argentin, pendant la dictature de 1976 à 1983.Les rapports et les liens entre la Normandie et le monde hispanique sont le leitmotiv de chacun de ses sept premiers romans.

Ecoutez Brigite Piedfert dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Brigite Piedfert dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier