Deux livres de développement personnel, histoire de prendre de bonnes résolutions...ou pas.

Tours, Indre-et-Loire, France

"28 jours pour… Lâcher prise et commencer à mieux vivre" de Nicoletta Savova chez Ideo

Nicoletta Savova est Tourangelle. Elle est une ancienne avocate d’affaires, elle est aujourd’hui coach de vie, maître praticien en hypnose, PNL et thérapies brèves et elle dirige l’école de la pensée positive. L'illustratrice de l'ouvrage est aussi Tourangelle.

Le résumé : 28 jours, c’est le temps que met la lune pour faire le tour de la Terre. C’est aussi le temps nécessaire pour transformer les habitudes de notre cerveau et modifier nos mauvais schémas de pensée.

Commencez dès aujourd’hui à lâcher prise en abandonnant les émotions négatives qui vous empêchent d’avancer. Grâce à des conseils, mantras positifs, exercices de méditation, de respiration et des rituels de détente, ce programme vous aide à mieux vivre et accepter l’instant présent.

Vous apprenez à vous libérer des freins du passé et à limiter votre besoin épuisant de tout contrôler. Jour après jour, débarrassez-vous des pensées polluantes et des petits tracas pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

C’est le seul moyen de retrouver une vraie liberté, une paix intérieure et être, enfin, vous-même.

"Comment passer une bonne journée au travail" de Caroline Webb chez Pocket

Caroline Webb est coach en entreprise. Dans son livre "Passer une bonne journée au travail", elle s’intéresse à des études réalisées par des psychologues, des tests, des enquêtes. Elle parle aussi d’exemples concrets à travers des cas qu’elle a pu rencontrer, des personnes qu’elle a accompagnées.

Le résumé : Grâce à une méthode simple et imparable, inspirée à la fois des dernières recherches en sciences cognitives et comportementales et de sa propre expérience de coach en entreprise, Caroline Webb nous apprend comment booster notre bonne humeur.

Mais aussi notre énergie tout au long de la journée afin de mieux gérer nos priorités, d’aborder plus sereinement nos tâches quotidiennes et de favoriser des rapports harmonieux avec nos collègues.

Sans oublier, bien sûr, tout un tas d’astuces pour en finir avec les avalanches de mails, les réunions interminables et les conflits inutiles. Un ouvrage efficace et salutaire pour tirer le meilleur de soi-même et être, enfin, heureux au bureau !

Une sélection de Maeve