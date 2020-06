Deux romans bienveillants qui font du bien au moral avec Maeve

Anne-Gaëlle Juin "Les Demoiselles" qui sort mercredi chez Albin Michel.

Je ne sais plus trop par quel hasard je suis tombée sur le compte Instagram de Anne-Gaëlle Huon... A l'époque, elle vivait à New York. Ça a tout de suite été un régal de la suivre. Elle est drôle et pétillante. J'ai adoré son roman "Le bonheur n'a pas de rides", sorti au Livre de Poche, un peu moins "Même les méchants rêvent d'amour". Et" _Les Demoiselle_" me faisait très envie. Ce roman raconte l'histoire des Hirondelles. Les hirondelles, ce sont les jeunes Espagnoles qui se rendaient au Pays Basque pour travailler quelques mois dans des ateliers de fabrication d'espadrilles pour gagner quelques sous. Rosa est l'une d'entre elles. En 1923, elle traverse les montagnes pour se rendre à Mauléon. Là-bas, elle va rencontrer les Demoiselles, un petit groupe de femmes qu'elle va rejoindre. Et avec elles, Rosa va découvrir l'amitié, l'insouciance, la tolérance et le champagne millésimé. L'histoire des Demoiselles, Rosa la raconte, bien des années plus tard à une certaine Liz. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire que je vous invite à découvrir. Moi, ce roman m'a donné envie de danser en espadrilles. J'ai aimé Rosa, les Demoiselles, Mauléon, les espadrilles. J'ai aimé me poser des questions sur Liz. Je n'avais pas envie de sortir de l'histoire, j'étais bien. Je vous invite donc à vous plonger vous aussi dans ce roman et à suivre Anne-Gaëlle Huon sur Instagram. Bienveillance garantie!

Lori Nelson Spielman qui a sorti en mai son quatrième roman, "L'infini des possibles", aux éditions du Cherche-Midi.

J'avais vraiment aimé "Demain est un autre jour" et "Un doux pardon", les deux premiers romans de l'ancienne enseignante. Et j'avais très envie de découvrir celui-ci. De quoi parle "_L'infini des possible_s" ? Emilia vit à Brooklyn et est pâtissière dans la Trattoria familiale. Elle se contente de sa petite routine et de son célibat - de toute façon, on lui raconte depuis qu'elle est petite qu'en tant que deuxième fille elle est maudite et qu'elle ne trouvera jamais l'amour. Quand sa grande tante Poppy lui propose un voyage en Italie, elle voit une chance de visiter le pays de ses ancêtres. Elle embarque donc contre l'avis de sa famille avec sa cousine Lucy, une deuxième fille elle aussi. Poppy leur a promis de réussir à lever le sort qui les condamne à finir vieilles filles. "L'infini des possibles". est un roman plein d'optimisme. Il est question de la famille, de ses secrets, ceux qui étouffent, qui empêchent. Il est question de réconciliation, avec les autres et avec soi. C'est un roman très fin et surtout impossible à lâcher. Il est très, très chouette. Parfait. Il fait un bien fou, pourquoi se priver d'un si joli moment de lecture ? Franchement, je ne vois pas.

Et pour d'autres idées de lecture, rendez-vous sur mon blog