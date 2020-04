Devenez les auteurs d'un roman de littérature jeunesse

Aux côtés de Christian Hermann, conteur et créateur d'histoires, France Bleu Lorraine invite les enfants à devenir les auteurs d'un roman de littérature jeunesse qui sera publié et mit en vente au profit de l'association "La Pédiatrie Enchantée".

Christian Hermann est « conteur & créateur d’histoires ». Auteur d’un récent petit livre (Editions des Paraiges) intitulé « 52 petites histoires authentiques, surprenantes, étranges, incroyables sur la Lorraine de jadis » pour lequel France Bleu Lorraine lui avait décerné un coup de cœur. Depuis, il a collaboré à plusieurs reprises avec notre radio.

Mille voix me souffleront dans le creux de l’oreille afin que l’histoire surgisse et s’accomplisse.

Dans ce contexte très particulier, conscient qu’il est nécessaire d’offrir aux enfants, privés d’école, des occupations éducatives, France bleu a décidé de le soutenir dans un projet original et fédérateur : écrire un roman de littérature jeunesse avec votre complicité active.

Entrez dans l'aventure !

Notre conteur fournit le point de départ du conte, ensuite à vous d'écrire la suite grâce aux consignes précises qu'il vous fournira et à ses conseils de professionnel.

Ce projet s'adresse avant tout aux enfants et adolescents ayant déjà une certaine maîtrise de la lecture et de l'écriture, c'est-à-dire plutôt à partir du CE2. Les plus jeunes ne seront pourtant pas oubliés...

Et vous les parents

Notre envie commune est que vous, parents, vous investissiez dans ce beau projet. Comment ? Déjà en le faisant découvrir à vos enfants et, pourquoi pas, en leur donnant quelques pistes pour se lancer dans l'écriture et les accompagner tout au long des étapes de cette aventure.

Aucune obligation ni engagement : vous pouvez arrêter à tout moment, y revenir plus tard dans l'histoire voire même la prendre en cours de route. Chaque participant dont les suggestions auront été retenues seront signalés par une mention spéciale et figureront nominativement dans le livre à paraître.

Construire l'histoire avec vous

Au-delà des mots et des idées que vous, les enfants, transmettrez à notre conteur Christian Hermann, vous pourrez également participer aux illustrations de ce livre en devenir : nous attendons donc vos dessins en lien avec l'histoire que les plus grands écriront avec nous.

L'avancée du roman sera consultable sur le site de France Bleu Lorraine et l'histoire aboutie sera publiée et mit en vente au profite de l'association messine La Pédiatrie Enchantée.

A vous de jouer : imaginez la suite...

Avant de commencer à écrire, il vous faut absolument lire le début de l'histoire du Grand Voyage de la poule Zotte en fin d'article. Lisez-le une fois, deux fois, à haute voix, en mettant le ton c'est encore mieux et même avec vos parents ou vos frères et sœurs.

Fermez les yeux maintenant... Imaginez le départ de Zotte...

Dit elle adieu à quelqu’un ? S’en va-t-elle discrètement voire en cachette ? Imaginez une première rencontre, un autre animal...

Maintenant, lancez-vous en inscrivant votre texte, vos idées (pas plus de 6 lignes) dans le module ci-dessous. Vous souhaitez nous envoyer votre illustration ? C'est également là que ça se passe :

Chapitre 1 : Zotte se décide

Zotte était une petite poule jamais sortie de son poulailler. Un jour, elle pondit un bel œuf tout blanc. Comme elle était ignorante de tout, elle le regarda avec curiosité. "C’était quoi ce truc ? » Elle pensait que c’était un caillou. Un très beau caillou d’une jolie forme mais pourquoi avait elle pondu un caillou ? Il y avait comme cela plein de choses que notre poule ne comprenait pas.

Zotte se sentit sotte.

- « Bonjour poule, lancèrent des enfants à son intention, nous t’apportons des miettes de pain dur, régale toi, on ne peut pas rester plus longtemps car on doit aller à l’école.

- C’est quoi l’école ? demanda Zotte.

- C’est très utile, c’est un endroit où une maîtresse nous apprend tout ce que l’on ne sait pas et chaque jour on devient plus intelligent.

- Oh ! dit Zotte, c’est tout à fait ce dont j’ai envie, ainsi je pourrai moi aussi devenir intelligente.

Zotte suivit les enfants qui avaient de jolis cartables à la main. Elle rentra dans la classe et se mit assise sur un banc resté libre.

-Immédiatement la maitresse fit de gros yeux : que fais-tu là poule ?

- Je veux apprendre.

- C’est très bien, mais ici c’est l’école des enfants, il faut que tu ailles à l’école des poules.

Déçue et Songeuse, Zotte se promena dans le village et demanda à chaque personne rencontrée où se trouvait l’école des poules. On lui répondit qu’on ne savait pas.

Zotte fut bien embêtée de n’être point renseignée.

Un gazouillis attira son attention. Elle leva les yeux et vit sur une haute branche une belle hirondelle qui reposait ses ailes.

- Alors poule, dit l’oiseau, tu te promènes ?

- En fait, je voulais aller à l’école des enfants mais la maîtresse m’a dit de chercher l’école des poules. Sais-tu où se trouve l’école des poules ?

- Elle n’existe pas, dit l’hirondelle, fais comme moi, j’ai tout appris en voyageant, en volant de par le vaste monde. C’est comme cela que j’ai pu m’instruire.

- Ma foi, je vais faire comme toi, belle hirondelle.

A vous d'imaginer Zotte la poule ! © Getty