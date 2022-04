Devenez membre du jury de la seconde édition du Prix France Bleu du Polar

LJusqu'au 4 mai, inscrivez-vous pour tenter de faire partie du Jury de la seconde d'édition du Prix France Bleu du Polar.

Vous pourrez ainsi recevoir et dévorer les cinq polars sélectionnés par notre partenaire, le festival Toulouse Polars du Sud et voter ensuite pour votre livre préféré.

Chaque membre du jury recevra les cinq livres grands formats en compétition.

Comment s'inscrire ?

Dans le formulaire ci-dessous, déposez vos coordonnées et expliquez votre motivation en quelques lignes. Les personnes sélectionnées par nos équipes seront contactées très rapidement.

La sélection dévoilée !

Jeannette et le crocodile de Séverine Chevalier - La Manufacture de livres

Jeannette a dix ans aujourd’hui. Avec sa mère, elles ont de grands projets pour cette journée : elles prendront la route pour aller voir Éléonore, un crocodile trouvé dans les égouts près du Pont-Neuf et recueilli au zoo de Vannes. Jeannette ne veut pas d’autre cadeau ; depuis qu’elle en a entendu parler, l’histoire d’Éléonore la fascine. Mais dans la petite ville thermale où elles vivent, où les usines ferment, où l’on se bat pour payer les factures, pour ne pas trop boire, pour essayer d’être parfois heureux, que valent les rêves des petites filles ? Cette rencontre avec son crocodile, ce sera pour l’anniversaire de ses onze, douze ou treize ans... On ne pense pas qu’il pourrait être un jour trop tard. Jeannette et le crocodile nous livre la chronique poignante des vies de quelques personnages qui tentent de rêver d’avenir malgré l’infinie dureté d’un monde d’échecs et de faux-semblants.

Séverine Chevalier se met tardivement à l’écriture et au potager. Quatre romans ont été à ce jour publiés : Recluses, Clouer l’Ouest, Les Mauvaises, et le dernier en date, Jeannette et le crocodile, édité à la Manufacture de livres en mars 2022. Si les titres de ses livres donnent le ton de la personnalité d’un auteur, inutile de dire que dans la vie, Séverine Chevalier est assez mal barrée ; ce qui n’est pas nécessairement une tare, s’agissant de mettre en forme des trucs bizarres avec les mots. Née à Lyon en 1973, après pas mal d’années passées à Marseille, elle vit aujourd’hui en Auvergne.

Le vestibule des lâches de Manfred Kahn - Payot et Rivages

Dans une vallée alpine proche de l'Italie, un homme s'est installé dans une maison isolée. Il n'a presque aucun contact avec le voisinage; son unique compagnon est un chien. Un soir, alors qu'il rentre chez lui après être allé en ville pour son travail, il retrouve le chien égorgé, baignant dans une mare de sang. Il comprend aussitôt la signification de cet acte barbare. Il part à la recherche de Charles, le mari de Josepha, l'homme qui règne sur le village et la vallée, un homme auquel il ne fait pas bon s'opposer.

Nueve Cuatro de Nicolas Laquerrière - Harper Collins

Qui connaît le 9-4 ? Qui connaît ceux qui y vivent et y survivent ? Et surtout, qui connaît son miroir inversé, le 9-4 dans le 9-4, le nueve cuatro ? Un pays des merveilles peuplé de paumés, de cramés, de caïds, de macs, d’animaux sauvages et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec.

Parmi eux, Henri, comptable à la retraite, qui a perdu sa moitié puis un orteil pour cause de diabète. Son quotidien ressemble à un long fleuve tranquille, jusqu’au jour où sa voisine Clara disparaît des radars. Soulaymane, recouvreur de dettes à la petite semaine, rêvait de devenir flic. Chercher cette fille, c’est ce qui lui manquait pour relancer son coeur au ralenti. Brahim, enfin, boss du nueve cuatro. Son règne semble éternel, mais il commence à perdre la tête. Mettre sa ville à feu et à sang sera son dernier coup d’éclat.

Tous n’ont pas la démesure de vouloir imprimer l’histoire, pourtant, avec cette disparition, chacun va vivre sa grande épopée.



Passé par la Fémis, Nicolas LAQUERRIÈRE, est le coscénariste de la série à succès _Validé_. Il vit depuis toujours à Choisy-le-Roi, au coeur de ce 94 dont il a fait la grande héroïne de son premier roman.

30 grammes de Gabrielle Massat - JC Lattès

« Yannick Gallard a trente-deux ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. C’est vrai, quoi. Ç’aurait pu être pire. La fin aurait pu se faire désirer : débarquer après des mois de pleurs et de questionnements existentiels, avec son odeur d’escarres et de désinfectant, cerise sur un cancer ou une abomination neurodégénérative. Elle aurait aussi pu la jouer sournoise et l’emporter dans son sommeil sans lui laisser l’opportunité de faire ses adieux ; voire, plus sale encore, lui sucer le cerveau sur du bitume brûlant après un accident de la route, savourant ses râles de souffrance, l’horreur de son corps disloqué, la sirène d’une ambulance qui n’arrive pas à temps. Trente grammes de paracétamol constituent une option assez plaisante, en fin de compte. »

Dans ce roman en forme de déclaration d’amour à la peinture, Gabrielle Massat met en scène un trafiquant d’art toulousain et son amant tueur à gages dans leur course folle contre la montre, contre les flics, contre la mort. Un polar viscéral et addictif.

Gabrielle Massat est née en 1991 à Toulouse, où elle sévit en tant que masseuse-kinésithérapeute. Quand elle n'est pas occupée à martyriser ses patients, elle écrit des romans noirs et les lit au crapaud qui vit dans son jardin :)

L'heure du loup de Pierric Guittaut - Les Arènes

Êtes-vous prêt au retour de la bête ? Les loups sont de retour en Sologne. Lorsque des bûcherons trouvent le corps mutilé de la jeune Maëva, les esprits s’échauffent. Est-ce l’attaque d’un fauve ou un crime déguisé ? La tension est vive entre défenseurs de la faune sauvage, chasseurs et éleveurs. Les médias et les autorités attisent encore le feu.

De retour dans sa région natale, le major Remangeon, dit « le loup-garou », est un gendarme taciturne ; dans sa famille, on est rebouteux de père en fils. Il mène l’enquête et tente d’apaiser les esprits, tandis qu’il est partagé entre un mariage qui se délite et un nouvel amour dévorant. Pour faire la lumière et retrouver un semblant d’équilibre, il va devoir puiser dans sa nature profonde et mobiliser toutes ses forces, même les plus occultes.

Pierric Guittaut est né en 1974. L’Heure du loup est son sixième roman, il est également l’auteur de Ma douleur est sauvagerie (EquinoX, Les Arènes, 2019).