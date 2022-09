“Dictionnaire passionné de l’horlogerie”, un livre France Bleu

Le “Dictionnaire passionné de l’horlogerie” va permettre aux passionnés comme aux experts de parcourir l’histoire de l’horlogerie à travers un récit rempli d’anecdotes, et de savoirs historique et technique.

Reconnu comme un véritable historien de l’horlogerie grâce à ses “enquêtes horlogères”, Jean-Marc Loiseau a décidé de partager son savoir dans un ouvrage de plus de 200 pages. “Dictionnaire passionné de l’horlogerie” est le fruit de nombreux articles publiés dans la presse et de chroniques consacrées à l’horlogerie, diffusées sur France Bleu.

L’horlogerie n’aura plus aucun secret pour vous

Dans ce dictionnaire, vous trouverez non seulement des écrits et des photographies mais aussi des histoires et des anecdotes. Saviez-vous par exemple que certaines enseignes de fromage offraient des montres en échange d’une certaine quantité de fromage achetée ?

Un livre pour tout comprendre sur l’horlogerie.

Histoire d’un passionné de l’horlogerie

Après avoir été licencié de son poste de commercial il y a déjà 20 ans, Jean-Marc Loiseau décide de reprendre des études. Passionné d’horlogerie, il décide de faire un CAP d’horloger rhabilleur et l’obtient. Il a alors toutes les cartes en mains pour créer sa propre entreprise : L’horloger de Battant. Un magasin de vente et de réparation de montres et pendules anciennes qui se situe à Besançon.

À côté de cela, il veut encore et toujours enrichir son savoir. Il étudie donc l’histoire locale, pose des questions à ses clients, recueille de nombreux témoignages et recherche toutes les traces de l’histoire de l’horlogerie bisontine.

Un sacré bagage en poche, Jean-Marc Loiseau commence une collaboration avec des revues locales et régionales telles que l’Echo du Bousbot ou la Racontotte. Une fois à la retraite, il continue d’écrire des articles et des chroniques dans le domaine de l’horlogerie, mais cette fois-ci, pour l’Est Républicain et France Bleu.

Un livre à s’offrir ou à offrir à tous les passionnés ou spécialistes d’horlogerie, comme Jean-Marc Loiseau !

“Dictionnaire passionné de l’horlogerie” est paru à la mi-septembre, au Livres dans la bouche, le salon du livre annuel de Besançon. Publié avec le concours de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l’agence du Livre Lecture Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Marc Loiseau partage son savoir.

Informations sur le livre :

Format 24 x 29 cm – Relié

Impression couleurs – 240 pages

Prix public 39 € TTC

ISBN 978-2-84751-116-1