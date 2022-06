C’est un écrivain reconnu, aux nombreuses distinctions, qui pose pour la première fois son regard et sa plume sur le Périgord. Il célèbre ses étés d’enfant, passés avec insouciance dans la maison des grands-parents installés tout près du Bugue. On y évoque les arbres et les ruisseaux, les sites historiques et les courses locales de vélo… bref, une vie rurale emprunte tout à la fois de simplicité et de nostalgie amusée. Un temps dont les plus âgés peuvent se souvenir, un temps dont les plus jeunes peuvent rêver.

Beaucoup des magnifiques photographies de René-Jacques sont inédites et reproduites en bichromie par un des grands imprimeurs d’art de France (Escourbiac).

Dordogne, été 1960 aux éditions du Ruisseau

« En 1960, j’avais onze ans. Pendant trente ans, je suis retourné en Dordogne, l’été, parfois l’hiver, avec mes grands-parents puis avec ma grand-mère et désormais une légère mélancolie recouvrait les lieux, avec mes parents et la cousinaille, avec mon amoureuse indéfectible, avec nos enfants.

Depuis trente ans, la vie, si je puis dire, m’en a éloigné. Y repasser aujourd’hui, en pensée, et avoir la chance que ce soit par le biais d’un livre à écrire, me ravit. À leur façon, les photographies de René-Jacques favorisent l’illusion pour moitié d’un retour à l’enfance pour l’autre moitié d’une résurrection. L’occasion fait le larron – je compose cette petite leçon d’histoire-géographie à l’ancienne, telle que nous les avons reçues autrefois dès la communale et telle que je les ai données à mon tour au lycée, avant que des concepts brumeux ne viennent brouiller l’enseignement émerveillé de la description de la terre. I) Les conditions naturelles – II) Les activités humaines.

Evidemment, l’imagination y aura sa part et bien malin celui qui saurait les démêler. » Bernard Chambaz

