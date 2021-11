Double je au Capitole, le roman toulousain

Avocat et auteur, Eric Lacassagne a également participé à une campagne municipale toulousaine en tant que colistier. Le moins que l'on puisse dire c'est que les coulisses de la politique et une aventure personnelle lui ont inspiré ce "Double Je au Capitole". L'histoire d'un candidat à faire tomber, un avocat tenace, une colistière sibylline. Vous allez plonger dans un monde féroce et passionnant. Après avoir enseigné le français à l'étranger pendant plusieurs années, l'autre co-auteur Pierre Gaussens poursuit aujourd'hui son métier en région toulousaine. Dans Circuit Bleu, Côté Culture, Eric Lacassagne vient nous parler de ce roman.

