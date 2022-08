Du Périgord à Glasgow : découvrez le nouveau polar de Jean-Pierre Drilhol

Duncan Lorimer, inspecteur à la criminelle de Glasgow proche de la retraite, croit passer des vacances tranquilles en Périgord. Erreur : dans un hameau voisin, on découvre le cadavre de la femme d’un industriel écossais.

Celui-ci, Fergus Murdoch, est introuvable. Voilà Duncan associé à l’enquête, qu’il poursuit à Glasgow. Le portrait des Murdoch se précise très vite : des chefs d’entreprise richissimes et redoutables, au management inhumain. Au fil de ses investigations, Duncan, fils de mineur, revient dans sa région d’origine et dans la cité minière où il a grandi, au cœur d’une communauté ouvrière chaleureuse et solidaire. Aujourd’hui, c’est une ville fantôme et ce retour aux sources, Duncan n’en sortira pas indemne. Heureusement, il y a sa belle adjointe Nora, au regard couleur de loch sauvage, le foot et son club de cœur, le Celtic Glasgow, et une bonne pinte au pub de temps en temps.

Meurtre à l'écossaise en Périgord de Jean-Pierre Drilhol

Journaliste de métier, Jean-Pierre Drilhol est un passionné des mots. Aujourd'hui installé en Dordogne, il nous plonge à travers ce roman dans un polar avec un fond social très marqué.

Ecoutez l'interview de Jean-Pierre Drilhol dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Jean-Pierre Drilhol dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier