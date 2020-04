Durant le confinement, on s'évade en se plongeant dans les livres avec Maeve

Le premier livre est « Lion » de Saroo Brierley, paru en 2017

Bonne nouvelle, ce roman est disponible en version numérique et aussi en audio, c'est d'ailleurs dans ce format que j'ai découvert cette histoire vraie. Pour ceux qui préfèrent, ce livre a aussi été adapté au cinéma. Le résumé : Saroo est né en Inde dans une famille pauvre. Un jour, il accompagne son grand frère dans une gare voisine. Il monte dans un train et s'endort. Il se réveille à Calcutta et ne se souvient pas comment rentrer chez lui. C'est un petit bonhomme de cinq ans, perdu dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Il finit par être recueilli par un orphelinat et par être adopté par un couple d'Australiens. Vingt ans plus tard, malgré tout l'amour de ses parents adoptifs, il n'arrive pas à oublier sa famille.

Tout le monde a un jour perdu quelques instants sur Google Earth à chercher sa maison, voyager dans le monde entier. Mais pour Saroo Brierley, Google Earth a eu une autre fonction que celle de faire passer le temps. Il est parti de la gare de Calcutta et a suivi les voies de chemin de fer sur des milliers de kilomètres pour tenter de retrouver sa ville et sa famille. Sans baisser les bras, sûr que l'on peut finir par retrouver une aiguille dans une botte de foin si on en a la patience et que l'on se montre méticuleux. Saroo a retrouvé son aiguille et il s'est rendu en Inde. Et à travers son témoignage, on découvre tout son parcours pour retrouver sa mère et la serrer à nouveau dans ses bras. C'est très touchant. Et cela montre que l'on peut voyager tout en restant chez soi.

Pour les plus jeunes la trilogie de Philip Pullman, « A la croisée des mondes »

« A la croisée des mondes », que l'on peut aussi trouver en numérique. Cette trilogie a été plusieurs fois primée et pour l'avoir lue pendant le confinement, je peux vous certifier qu'en matière d'évasion, ces romans sont très efficaces. Le premier tome a été adapté au cinéma sois le titre La boussole d'or et la trilogie est en cours d'adaptation en série par HBO et la BBC. Dans le premier tome, « Les royaumes du Nord », paru en 1998, on suit la jeune Lyra, élevée dans une prestigieuse université anglaise, et vouée à un grand destin. Lyra vit dans un autre monde que le nôtre, un monde où chaque humain possède un daemon, un petit animal qui lui est lié. Un monde où certains cherchent à séparer les enfants de leurs daemons, un monde où la poussière est magique, les ours parlent, les sorcières ne vieillissent pas, les anges sont amoureux et où le peut passer d'un monde à l'autre à l'aide d'un couteau. C'est captivant. Et ça fait rêver, et rêver c'est aussi voyager.

