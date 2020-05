Durant le confinement, on s'évade en se plongeant dans les livres avec Maeve

Cette autrice, c'est Charlotte Léman

Elle publie ses romans en auto-édition et on ne les trouve que sur Amazon, en version numérique et en version papier. Elle vient de sortir son sixième roman, "Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée". Dans ce roman on fait connaissance avec une Clémence. Clémence a 43 ans. Elle est l'assistante d'un type incompétent, misogyne et détestable. Son mari, Antoine, est plus préoccupé par sa future promotion que par ce qui se passe chez lui - au point d'oublier l'anniversaire de Clémence. Lorsqu'il lui annonce qu'il la quitte pour une autre - plus jeune évidemment - et qu'il lui impose une colocation jusqu'à ce que l'appartement soit vendu, la reine du compromis balance sa couronne... Comme dans tous ses romans, on retrouve dans "Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée", de l'humour, des dialogues piquants et des copines géniales. Ça fait un bien fou ! Et si vous ne connaissez pas encore Charlotte Léman, vous êtes bien chanceux, quelques heures de bien-être et de bienveillance vous attendent. Parce que, évidemment, je vous conseille Si la vie te donne des citrons, fais-en des tartes meringuées, mais aussi tous ces autres romans, notamment sa série autour de Valentine et Charlotte, deux super copines qu'on voudrait bien connaître en vrai : AntidépresSœurs, Amoureuses et Home Sweet Homme.

Pour les enfants, j'ai pensé à une chouette série qui se déroule à Orléans. Alors, Orléans et livres jeunesse, ça vous fait peut-être immédiatement penser à Marie-Aude Murail (bravo !). En effet, c'est à Orléans que s'est installée la prolifique autrice pour les enfants. Cette série, c'est "Sauveur et fils", parue chez L'école des Loisirs, et disponible en numérique. "Sauveur et fils"compte cinq tomes.

De quoi ça parle ? Sauveur Saint-Yves est psychologue et élève seul son petit garçon Lazare qui aime bien espionner les consultations au cabinet de son papa, à défaut de réussir à parler avec lui de sa maman. C'est une très chouette série, drôle et touchante. Qui aborde, mine de rien, des sujets sérieux. Et les personnages sont super attachants. Attention, c'est addictif !

