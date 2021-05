"Écoutons la forêt" avec le livre-CD d'Hervé Millancourt

Avant de partir en balade en forêt, procurez-vous le nouveau livre d'Hervé Millancourt. Cet ouvrage est indispensable pour vous donner les clefs pour comprendre ce qui nous entoure en forêt. "Écoutons la forêt" (éditons Larousse) est une mine d'informations pour reconnaître les sons et bruits des animaux. Oiseaux, grenouilles, insectes… une soixantaine d'espèces sont ainsi recensées. Vos balades en forêt n'auront plus la même saveur puisque, désormais, vous saurez reconnaître la ritournelle entendue, le chant étonnant…

Ecoutez l'interview d'Hervé Millancourt, auteur du livre-CD "Ecoutons la forêt" paru aux éditions Larousse Copier

Après "Qui chante dans mon jardin", Hervé Millancourt vous amène encore plus loin à la rencontre de la biodiversité et de ses sons en forêt avec ce livre-CD paru aux éditions Larousse. Grâce au CD et au QR code inclus dans ce livre, devenez incollable !