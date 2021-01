"Edmond Rostand : les couleurs du panache” une biographie inédite signée Thomas Sertillanges

Passionné depuis toujours par Edmond Rostand, Thomas Sertillanges lui a consacré une biographie. "Edmond Rostand : les couleurs du panache” dresse le portrait du poète et écrivain, célèbre pour son illustre Cyrano.

Collectionneur et grand connaisseur d'Edmond Rostand, Thomas Sertillanges vous livre le fruit d'un travail de collecte et de passion avec près de 500 illustrations. Journaux, correspondances… sont autant de documents pour faire connaissance avec la vie et l'œuvre du poète.

Thomas Sertillanges signe une biographie complète d'Edmond Rostand

Préfacée par Christophe Barbier, cette biographie vous fera découvrir aussi des secrets sur l'auteur.

Ecoutez l'interview de Thomas Sertillanges Copier

Résumé

Musardises à Chantecler, du Vol de la Marseillaise à La dernière nuit de Don Juan, l’œuvre d’Edmond Rostand peuple nos pensées, nos rêves et nos idéaux Romanesques.

Après l’immense acclamation saluant l’arrivée de Cyrano de Bergerac en 1897, Edmond Rostand confiait pourtant : « Je me sens écrasé par la responsabilité que me crée l’inattendu triomphe de mon cadet gascon, et j’hésite, pris de peur, possédé de scrupules, et je ne suis pas l’homme heureux qu’on croit ». Grandeur et servitude que d’être l’auteur de Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre française la plus jouée au monde !

Dans Edmond Rostand, les couleurs du panache, Thomas Sertillanges remonte le temps jusqu’aux sources provençales de la famille Rostand, et le redescend jusqu’à la fin de cette lignée exceptionnelle. Il raconte ici, avec force illustrations, les grandes étapes de la vie du poète de l’amour et du panache, de l’héroïsme et de l’échec. À travers sa correspondance, les journaux de l’époque, ce qui a été écrit sur lui, de son vivant et après sa mort, Thomas Sertillanges explore les légendes, dévoile des petits secrets, dresse un portrait sincère et sensible, et révèle sous différents angles le véritable Edmond Rostand, le poète et dramaturge de génie, protégé et porté par Rosemonde Gérard, sa femme, soutenu par Sarah Bernhart et Constant Coquelin, les deux plus célèbres comédiens de l’époque qui firent sonner ses vers aux quatre coins du monde.