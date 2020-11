Egypte, l'ultime espoir, le nouveau roman de Christian Jacq

Passionné par l'Egypte et son histoire, Christian Jacq est de retour avec un nouveau roman "Egypte, l'ultime espoir"

Après "L’Affaire Toutankhamon", les "Mystères d’Osiris" et tous ses romans best-sellers, l'écrivain Christian Jacq poursuit sa route en Egypte. Et il nous embarque avec lui. "Egypte, l'ultime espoir" est une plongée dans le pays en 324 avant J.-C, période peu connue. Entre faits réels et inspiration de l'auteur, ce nouveau roman est l'occasion pour Christian Jacq de dresser le portrait du grand prêtre Pétosiris. Qui est-ce ? Pourquoi ce personnage à la vie héroïque ? L'auteur fait les présentations.

Résumé

« Vous qui vivez actuellement sur terre, venez vers ma demeure d’éternité. Je vous guiderai sur le chemin de vie. » Inscription du tombeau de Pétosiris

324 avant J.-C. L’Égypte est occupée par les Perses, envahisseurs rusés et cruels déterminés à détruire la civilisation des pharaons. Mais une ville, Hermopolis, la cité de Thot, dieu des savants et des scribes, refuse de céder.

À sa tête, le grand prêtre Pétosiris, et son épouse, Année-Heureuse. Le couple, connu et respecté de tous les égyptiens, organise une armée des ombres. Avec son réseau de résistants, un soulèvement est envisagé, préludant à celui du pays entier.

Dans ce combat terrible, Pétosiris et Année-Heureuse sont décidés à aller jusqu’au bout. Mieux vaut mourir que de vivre en esclaves… Mais si un miracle se produisait ? Un miracle nommé Alexandre le Grand qui redonnerait enfin à l’Égypte paix et liberté…

L’incroyable destin d’un grand prêtre devenu un combattant

Trahisons, ruses, complots, un thriller haletant au cœur de l’Égypte antique

"Egypte, l'ultime espoir" de Christian Jacq est paru aux éditions XO.