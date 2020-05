Élémentaire mes chers parents, théâtre, par François Pardeilhan

Il est rare que le personnage de Sherlock Holmes soit porté au théâtre, et surtout que le texte soit mis à la disposition du public. Du théâtre qui se lit comme un roman.

L'auteur : François Pardeilhan habite près de Pau. Passionné par l’œuvre d’Arthur Conan Doyle, mais aussi par l’histoire locale, et fort de la biographie de Sherlock Holmes tracée par William Baring-Gould il s’est appliqué à rendre publique la jeunesse du fameux détective dans une quinzaine de nouvelles et de romans. Il est l’auteur de recueils parus aux éditions Le Patient Résident, d'une pièce de théâtre et d'un bel ouvrage consacré aux villas de Pau (avec l'aquarelliste Philippe Gapin).

La pièce : L'arrivée inopinée d'un parent dans la maison des Holmes va amener un grand bouleversement. Enjôleur mais aussi homme d'affaires, ce dernier mûrit un projet audacieux. Ajoutez à cela l'apparition de vieilles connaissances aux intentions douteuses, dans une petite ville pourtant si paisible, il n'en fallait pas davantage pour déclencher un tourbillon d'événements étranges. Le commissaire Laborde, malgré sa réticence, vient quérir quelques avis auprès du jeune Sherlock. Ses parents Violet et Siger Holmes voient leur salon envahi par une population mondaine et insolite, ne sachant plus à quel saint se vouer sinon à leur phénomène de fils. Dans une confusion de faits, tout est sous nos yeux. Alors comme disait le maître des détectives : "vous voyez mais vous n'observez pas !" Cet ouvrage renoue avec la tradition chère à Arthur Conan Doyle qui consiste à écrire un texte pour le théâtre avec la richesse de détails d'une nouvelle, comme il le fit à plusieurs reprises.