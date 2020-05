En manque d'inspiration pour vos lectures ? La sélection du week-end de France Bleu Azur

La collection de polars "Noir Méditerranée"

Les Éditions Baie des Anges (située à Nice, maison d'édition indépendante) publie des auteurs et des artistes du Sud ou des "sudistes" d'adoption, elle proposent toute une série de polars dans la collection "Noir Méditerranée ". Il existe déjà un bel éventail de titres disponibles en librairie.

"On dirait le Sud" comme le chantait Nino Ferrer et on y est !

C’est Michel Bounous le maître de cérémonie qui retrousse ses manches et qui s’occupe de la diffusion des romans en sillonnant les villes et les vallées dont les vallées du Var, de la Tinée, de la Vésubie, du Paillon, de la Bévéra et de la Roya : 120 points de ventes au total !

Que vous soyez citadins ou ruraux il y a toujours un polar qui vous séduira car vous allez vous identifier aux personnages et parce que toutes les histoires se passent chez nous.

Ma proposition coup de cœur du jour c’est le 19ème titre de la collection

“Les diamants du palace” de Michel Seyrat dont c’est la quatrième collaboration avec les éditions Baie des Anges. Angèle de Ventabrun octogénaire niçoise vit une retraite active après une vie aventureuse entre espionnage et domaine viticole familial de Bellet. Passionnée par l’histoire de la Promenade des Anglais, elle collectionne souvenirs et œuvres d’arts. A l’issue d’une croisière, elle disparaît dans le port de Gènes. C’est là que l’enquête commence pour le commissaire Barbera et son équipe et quelle enquête pleine de rebondissements et de surprises.

La couverture du livre "Les diamants du palace" - Nicolas Abbassit

A noter que les Éditions Baie des Anges confinement oblige livrent à domicile à partir d’un certain montant d'achat, toutes les infos sont ICI

Connaissez vous les éditions Zulma ?

Les livres sont reconnaissables entre mille tant les couvertures sont colorées avec de magnifiques motifs qui pourraient faire penser aux tissus africains. Avec Zulma vous êtes sûr(e)s de voyager et de partir à la rencontre d’autres cultures. Une vraie découverte des littératures du monde entier initiée par Laure Leroy la directrice éditoriale des Éditions Zulma, elle est passionnée et comme toute passionnée elle va chercher de jolies pépites pour ravir les lectrices et lecteurs.

12 romans sortent chaque année et ce n’est pas une mince affaire car il faut trouver la traductrice ou le traducteur qui restituera au plus près l’esprit de l’auteur.

Depuis le début du confinement, elle a choisit de mettre en partage régulièrement une nouvelle extraite d’un ouvrage de l’un de ses auteurs, cette initiative généreuse s’intitule : « Une nouvelle pour échapper aux nouvelles ».

L'auteur Eduardo Antonio et son dernier livre "Les limites de la nuit" - Edition Zulma

Aujourd’hui je vous propose de partir au Mexique à la rencontre d’Edouardo Antonio Parra avec l'histoire « Le Puits » que vous pouvez télécharger gratuitement ICI.

Des personnages pris au piège dans des villes sombres et dangereuses le long du Rio Grande , la nouvelle est extraite d’un recueil « Les Limites de la nuit ». Laissez-vous porter par cette atmosphère trouble, imprévisible, fiévreuse et bien sûr comme vous n’en ressortirez pas indemne il ne tient qu’à vous ensuite de commander le recueil de nouvelles sur le site des Éditions Zulma. France Bleu Azur et les Éditions Zulma vous souhaite bon voyage !

