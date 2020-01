Enfants de la Déconstruction par Jérémie Cornet et Paul Melun Bordelais

Bordeaux, France

Dans cet ouvrage Jérémie Cornet et Paul Melun définissent trois étapes clés de la vie de tout enfant de la déconstruction, ils ont entre 15 et 25 ans : Me faire, m'aimer, me battre. Cette jeunesse se construit dans son rapport aux autres et à l’existence. Elle s’aime artificiellement pour pallier une construction trop fragile, trop anxiogène. Inachevée, elle se divise et s’affronte. Comme le précisent les auteurs, Jérémie Cornet et Paul Melun, ce livre ne se veut pas un travail de recherche, mais un essai pour comprendre notre temps et partager les espérances. C'est un portrait de la jeunesse française, avec ses doutes, ses craintes et ses nouvelles passions. Un livre à conseiller pour se rapprocher de la jeunesse qui peut être difficile à comprendre dans ses nouvelles habitudes de vie. Le virtuel étant omniprésent, il est moins naturel de communiquer sans écrans ou supports numériques. Enfants de la déconstruction : Portrait d'une jeunesse en rupture publié aux Editions Marie B.

Enfants de la déconstruction © Radio France

Paul Melun se souvient de sa jeunesse dans le quartier St Jean à Bordeaux et revient sur la notion du temps avec un exemple de voyage : Bordeaux Paris en 2 heures en TGV Copier

Jérémie Cornet a grandi à Paris puis en Charente avant d’intégrer Sciences Po Bordeaux et l’ESSEC. Spécialiste des nouvelles technologies, Jérémie Cornet est employé chez IBM en Conseil en stratégie sur la blockchain et l’intelligence artificielle. Il a aussi été membre et président de plusieurs associations et est le fondateur d’une entreprise sur le marché de l’art. Paul Melun a grandi en Gironde et a entamé son engagement politique à Sciences Po Bordeaux où il a pris la présidence de l’UNEF, un syndicat étudiant. Il a ensuite rejoint l’ESSEC et s’est spécialisé dans le conseil en stratégie à KPMG. En parallèle de sa carrière dans le secteur privé, Paul Melun est membre du bureau du club D12 à Paris et continue de conseiller plusieurs personnalités politiques.