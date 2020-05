Erruet eo ROUZIG Miz Mae

Rouzig c'est chaque mois des histoires, des recettes et fiches bricolage, des rubriques découverte et expériences scientifiques, les aventures du chien Rouzig ! et des jeux, coloriages et surprises...

Ce mois çi on fabrique un monstre, on se demande pourquoi l'ortie pique ! et l'on apprend à compter avec le lapin qui va chercher des carottes au jardin pour son déjeuner ! une histoire à écouter ici :

1,2,3 Setu erru ar c'harotez Copier

Les traductions des textes sont à télécharger sur le site de Keit Vimp Bev