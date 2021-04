Et les femmes se sont levées - Portraits de résistantes Alsaciennes et Lorraines

Elles s’appelaient Laure, Lucie, Marie-Rosa, Hélène, Adélaïde, Alice, Anna, Marie-Grégoire, Mathilde, Lucienne, Marianne, Thérèse, Andrée, Caroline. Elles étaient commerçante, institutrice, étudiante, scoute, mère de famille, psychiatre, secrétaire, religieuse. Avec insolence ou candeur, avec courage, la peur au ventre ou insouciantes, avec force, avec douceur, avec opiniâtreté, elles se levèrent contre l’oppression de l’occupant nazi. Plusieurs ont été dénoncées puis arrêtées, d’autres pas, certaines ont été déportées, condamnées à mort voire exécutées sommairement. Elles sauvèrent des vies. Le livre "Et les femmes se sont levées. Portraits de résistantes lorraines et alsaciennes" dresse le portrait, émouvant et documenté, de quelques-unes de ces courageuses qui hébergèrent des prisonniers évadés ou une radio clandestine, aidèrent des milliers de personnes à franchir la frontière, protégèrent des juifs, subirent des représailles ou participèrent aux plus hautes instances de la Résistance. Découvrez leur histoire grâce à Marie-José Masconi, Lorraine d’origine et Alsacienne d’adoption, fille de deux résistants déportés, elle est présidente des Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation, délégation du Bas-Rhin. Son beau livre sur la mémoire de ces héroïnes est paru à la Nuée Bleue, 22€ chez votre libraire !

Le lien du livre sur le site de l'éditeur.