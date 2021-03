Xavier Vanderhaegen sort son premier livre autour du changement. "Et si on changeait" est un guide pour vous lancer

"Et si on changeait" : le livre pour mieux (se) comprendre de Xavier Vanderhaegen

Si pour certains, le changement, c'est maintenant, d'autres n'ont pas encore osé franchir le pas. Xavier Vanderhaegen est artiste entrepreneur. Il accompagne les entreprises et leurs salariés dans le domaine du bien-être au travail, mais il est aussi spécialiste des questions du développement personnel. Après avoir fréquenté la scène avec des conférences, il se lance dans l'aventure de l'écriture avec son livre "Et si on changeait".

Sous forme d'invitation, Xavier Vanderhaegen vous propose de relever le défi du changement. Maintenant, demain, dans 10 ans… chacun peut aller à son rythme. Avec ce livre teinté d'humour, vous trouverez les clefs pour vous lancer. Sans pression !