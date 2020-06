Et si on parlait de vengeance avec 2 livres choisis par Maeve?

"Femmes sans merci" de Camilla Läckberg, paru chez Actes Sud en juin 2020

Chaque fois que Camilla Läckberg sort un nouveau roman, je ne peux pas m'en empêcher : je suis heureuse. J'aime cette autrice. J'étais super fan de sa série sur Erica Falck, écrivaine et détective à Fjällbäcka et j'ai aussi beaucoup aimé "La cage dorée", premier opus d'une nouvelle série sur le thème des femmes bafouées. Et "Femmes sans merci" est le second opus de cette série, sachant que les romans peuvent de lire indépendamment. Dans "Femmes sans merci", on suit trois femmes. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière pour que son mari puisse s'épanouir dans la sienne et qui réalise qu'il la trompe. Brigitta qui n'ose pas aller passer des examens à l'hôpital de peur que l'on découvre les hématomes sur son corps laissés par son mari. Et Victoria, qui a quitté la Russie pour vivre avec un gentil suédois qui se révèle être une véritable ordure. Elles vont vouloir en finir avec leur vie de violences, de trahison ou d'humiliation et vont lier leurs destins. Si vous avez aimé la série Why women kill qui est passée sur M6, il y a de grandes chances que "Femmes sans merci" vous plaise.

"Talion" de Santiago Díaz, paru au Cherche-Midi en mars 2020

Santiago Díaz vit à Madrid et "_Talion_" est son second roman - le seul traduit en français. En découvrant qu'il écrivait des scripts pour la télévision, je n'ai pas vraiment été étonnée, on sent bien qu'il maîtrise le scénario et le rythme à la perfection. Impossible de lâcher le roman dès lors que vous l'aurez commencé. Marta est journaliste. Lorsqu'elle découvre qu'elle a une tumeur du cerveau - une tumeur inopérable qui ne lui laisse que deux mois à vivre - elle décide de démissionner et de n'avertir personne de son état. Son patron lui demande de finir l'enquête sur laquelle elle bosse avant de partir. C'est au cours de sa dernière interview que les choses vont mal tourner et que Marta va décider de mettre à profit le temps qu'il lui reste pour éliminer des criminels. Si vous pensez à Dexter, c'est un peu normal. Imaginez que Marta est un genre de cousine qui s'en prend elle aussi aux méchants. Son idée est simple : tant qu'à mourir, autant qu'elle emmène avec elle un maximum de pourris. Malgré quelques clichés, on passe un bon moment. Et bravo à Santiago Díaz pour le rythme effréné de son roman. On ne s'ennuie pas une seconde.

