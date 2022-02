Fausse couche : le livre illustré à Toulouse

"Une fausse couche comme les autres" est un livre écrit par l'auteure Sandra Lorenzo et illustré à Toulouse par Mathilde Lemiesle. Parution ce 10 février 2022 aux éditions FIRST. Ce témoignage intime aborde avec bienveillance le parcours psychologique d'une jeune maman qui attend un heureux événement mais perd son bébé après 6 semaines : douleurs, tristesse, déni, incompréhension, solitude manque d'accompagnement médical... Sandra enquête sur ce phénomène méconnu et tabou qui touche pourtant une femme sur 4 au moins une fois au cours de sa vie. Une histoire attachante et universelle sur un événement traumatisant qui trouve écho chez de nombreuses mamans et jeunes parents: une libération de la parole des femmes, pour plus d'équilibre et de résilience. Sandra Lorenzo est l'invitée de France Bleu Occitanie.

Sandra Lorenzo vit à Aubagne, maman de deux enfants et journaliste freelance, elle a notamment travaillé 9 ans pour le Huffington Post. Une fausse couche comme les autres est son premier livre. Mathilde Lemiesle est illustratrice à Toulouse (@mespresqueriens) et auteure de la BD éponyme Mes presque riens (octobre 2021 – éditions Lapins) Elle sensibilise aux thèmes de la maternité, du corps et du deuil prénatal à travers ses illustrations.