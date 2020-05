Faux Semblants, par Karine Fleury

L'auteur : vivant dans le Sud-ouest, béarnaise de naissance et à moitié ch’ti par son père, Karine Fleury a baigné dès son plus jeune âge dans l’univers des livres et des mots. Après 12 années tumultueuses passées en librairie, elle a décidé de vivre de sa passion l'écriture en devenant rédactrice, biographe. "Seule contre tous..." Le harcèlement en entreprise, publié aux éditions Eyrolles. Elle passe ensuite au roman policier, un registre plus léger qui lui permet de signer ce magnifique Faux Semblant.

L'histoire : dans ce polar régional, l’auteur joue avec le lecteur en brouillant les pistes, tout en lui révélant quelques indices annonciateurs de la suite. Des États-Unis en passant par Paris pour finir dans le Sud-Ouest, les personnages de cette histoire à tiroirs finiront par se retrouver alors que rien ne le prévoyait. Un jeu de piste qui dévoilera les coins les plus sombres et les plus angoissants de la ville de Pau, mais aussi la chaleur humaine et l’amitié sincère entre des êtres attachants. Le récit entrecoupé de respirations salvatrices dans la vallée d’Ossau conduira à un final étonnant et inattendu ! Alors, sachant tout cela, oserez-vous encore traverser Pau en toute tranquillité ?

Faux Semblants

Quatrième de couverture

Faux semblants, Karine Fleury. © KFB Éditions ; 15 € ; ISBN : 978-2-9564944-0-9