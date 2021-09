Festival "Gribouillis", à Bordeaux les 18 et 19 septembre 2021

Un salon du livre avec des éditeurs, des dédicaces d'auteurs, des expositions et jeux disséminés dans la ville, un colloque professionnel sur deux jours. La première édition de "Gribouillis" consacré se déroule à travers la ville, samedi 18 et dimanche 19 septembre. A vivre avec France Bleu Gironde !

Un événement familial et ludique

En associant la bande dessinée, le livre jeunesse et le dessin à la ville de Bordeaux, "Gribouillis" s’attache à créer un festival populaire, familial et ludique. Une promenade urbaine remplie d’images qui amènera petits et grands d’un vieux garage industriel à une bibliothèque, en passant par un cinéma, des librairies et d’autres lieux culturels à découvrir à travers la ville : comme les bibliothèques de Bacalan et Mériadeck, des librairies, le Musée Mer-Marine ou bien encore la maison des arts de l’université Bordeaux-Montaigne…

C'est la libraire bordelaise et spécialiste de la B.D. Sarah Vuillermoz qui signe la programmation de cette première édition.

Sarah Vuillermoz avec Nicolas Fauveau Copier

Un festival 100% gratuit

Au programme : lire, rêver, se questionner, s’amuser et partager l’univers créatif des invités : auteurs, autrices et maisons d’édition locales comme nationales. Autour d’un salon du livre le samedi 18 et le dimanche 19 septembre : des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des libraires spécialisés, des séances de dédicaces et un prix du jury, qui sera décerné à l’un des 10 ouvrages en compétition ! « Gribouillis », le festival dédié à la BD au dessin et aux livres jeunesse ! Et en plus, c’est 100% gratuit !

Les auteurs invités : Florence Dupré la Tour, Vincent Pianina, Lucas Méthé, Anne Herbauts, David Prudhomme, Alfred, Sergio Aquindo... (Et plein d'autres !)