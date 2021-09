Finis les tabous du post-partum avec le livre de Réjane Éreau

"Post-partum, paroles de mères : pour en finir avec les tabous". Bien plus qu'un livre, cet ouvrage est la solution pour comprendre et partager

Que vous soyez mère ou pas, le livre de Réjane Éreau est essentiel pour comprendre ce tourbillon qu'est le post-partum. Avec "Post-partum, paroles de mères : pour en finir avec les tabous" (éditions Leduc), l'autrice propose un recueil de témoignages pour lever enfin les tabous sur ce phénomène.

"J’aime ce terme un peu barbare parce que, justement, il est barbare. Il assume une crudité, un pragmatisme."

Ecoutez l'interview de Réjane Ereau pour son livre "Post partum, paroles de mères" Copier

Être mère, ce n’est pas forcément bleu layette et rose glamour. Ça ne fait pas areuh areuh tous les jours… Tout en faisant areuh areuh quand même, parce que là sont la magie et la complexité de l’affaire. On s’émerveille d’avoir ce bout d’ange niché au creux des bras, on adore l’idée de le chérir et de le voir grandir. Faut-il pour autant en nier les aléas ?

Aujourd’hui en France, 15 % à 40 % des femmes souffrent de dépression post-partum. En février 2020, les commentaires postés sur les réseaux sociaux par un mannequin et la diffusion du hashtag #MonPostPartum ont sensibilisé les médias et affolé les réseaux sociaux. Ce manifeste coup de poing libère la parole des femmes (mais aussi de certains hommes) et vise à exploser les tabous autour de cette période encore trop mal vécue par de nombreuses femmes.

Réjane Éreau est journaliste depuis 18 ans. Elle explore les thèmes du vivre-ensemble, de l’identité et de la connaissance de soi. Son engagement sur les questions de diversité a été récompensé par l’ONU en 2009. Fanny Vella est illustratrice et scénariste de BD. Son compte Instagram @fannyvella, est suivi par plus de 125 000 followers.