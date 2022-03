Fleurs Coupées, bienvenue chez Floret Farm !

Bienvenue dans le monde merveilleux de Floret Farm où poussent et s'épanouissent des centaines de variétés de fleurs ! Découvrez tout le savoir-faire qu'Erin Benzakein a développé dans sa ferme florale pour cultiver, à votre tour, votre propre jardin de fleurs à couper, quelle que soit la taille de votre terrain, et réaliser de magnifiques compositions naturelles ; bouquets, guirlandes ou encore couronnes spectaculaires, vous apprendrez à mettre en valeur ces fleurs que vous avez vu grandir.

Soucieuse de transmettre sa passion et son amour des fleurs, la talentueuse floricultrice vous invite à la suivre durant une année de culture et de récolte de plus de 175 variétés, et partage ses astuces pour préserver leur fraîcheur, du champ au bouquet. Cet ouvrage aux illustrations poétiques rassemble tous les conseils pour planifier votre jardin et créer de superbes compositions florales de saison en faveur d'une culture écologique et locale.

Fleurs Coupées, adapté en français par Valérie Carreno aux éditions Eyrolles

Valérie Carreno est traductrice spécialisée dans le domaine de la permaculture, de l'agriculture et des jardins. Elle s'est intéressée en particulier à Floret Farm puisqu'elle-même cultive. "Le monde des fleurs coupées est en pleine évolution, assez lié à la permaculture et à d'autres nouveaux concepts de culture" explique Valérie Carreno qui a suivi de près le parcours d'Erin Benzakein, personnage public aux Etats-Unis. Valérie a passé beaucoup de temps à analyser le sujet et s'est laissée transportée : "C'est passionnant ! Moi, en tout cas, je me suis immergée dans ce monde-là pendant les quelques mois où j'ai travaillé sur cet ouvrage et je suis ravie !".

Parmi les références citées dans le livre, on retrouve une adresse périgourdine : Champ Tigré, une ferme florale située à Monestier.

Ecoutez Valérie Carreno dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :