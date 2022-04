France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle du Festival BD de Perros-Guirec les 16 & 17 avril 2022

France Bleu Breizh Izel vous offre des BD !

Jean Solé et Julien Solé, invités d'honneur de cette 28e édition.

Grand rendez-vous annuel des amateurs de BD. Jean Solé est un pilier de Fluide Glacial. Dessinateur de Superdupont, illustrateur tous azimuts de génie et grand compagnon de route de la culture pop et rock depuis les années 60 ! En 1975, il crée le célèbre logo présent sur la couverture du Guide du routard, un marcheur dont le sac à dos est un globe terrestre. Jean Solé est connu pour avoir imaginé un bestiaire inattendu, d'une perfection graphique qui flirte avec l'hyper réalisme mais, surtout, dévoile un imaginaire débordant d'humour et de poésie. Il possède un style qui lui est propre : mélange de réalisme, de détails subtils et d'absurdités visuelles.

Illustrateur phare des principales revues contre-culturelles des années 1970, Jean Solé est tombé très jeune dans la marmite de la musique pop. Ado, c'est par hasard qu'il découvre les Beatles en allant voir Trini Lopez jouer à l'Olympia. Dès lors, la fièvre rock ne le quitte plus jamais. En 1972, dans le cadre d'une carte blanche, il est le premier dessinateur à raconter l'histoire du rock dans les pages de Pilote. L'expérience se poursuit au sein de l'hebdomadaire avec une rubrique intitulée " En écoutant des images ", puis dans les pages de Fluide Glacial (mensuel dont il devient un pilier) avec " Pop & Rock & Colégram ", sur des textes du critique Alain Disteret une contribution de Marcel Gotlib. Édité en 1978, l'album du même nom est sans aucun doute aussi le premier recueil à évoquer les plus grands musiciens rock de ces années-là.

Julien Solé, alias Julien/CDM, est le fils du dessinateur Jean Solé. Il est né en 1971 à Montreuil. Petite précision au passage, CDM est l'acronyme de "Chieurs de monde", titre du fameux fanzine.

Soudainement pris de passion pour le dessin de requins, il publie deux livres consacrés à ce sujet, "Shark Book" (Audie, 2014) et "Les Requins" (Le Lombard, "La Petite Bédéthèque des savoirs", 2016), en collaboration avec le biologiste marin Bernard Séret. Il travaille régulièrement pour La Revue dessinée, Fluide glacial ou Tecnhikart, s'associant pour l'occasion à différents scénaristes - dont le fidèle Mo/CDM, Jorge Bernstein, Hervé Bourhis ou encore Arnaud Le Gouëfflec... Depuis quelques années, avec Fabcaro, Julien Solé signe "Zéropédia" (recueil : Dargaud, 2018), une page mensuelle dans le magazine ‘Science et Vie junior'. En juin 2018, sort Dracula dans la collection Les méchants de l'Histoire, sur un scénario de Bernard Swysen, aux éditions Dupuis.

Ouverture : 10h - 18h. Navettes gratuites entre tous les sites.

Tarifs : 4 € journée, 6 € week-end, gratuit pour les - de 12 ans.

Renseignements : service Culture et Vie Associative, 12 Rue des 7 Îles

02 96 49 02 45

contact@bdperros.com

facebook

bdperros.com

Liste des auteurs présents au Festival :

Les auteurs ne sont pas tous présents pour des dédi­caces, mais peuvent être présents pour des forums ou inter­ven­tions. La liste est suscep­tible d’être modi­fiée (problème de trans­port, impré­vus, …).

