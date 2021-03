France Bleu Gironde aime « Florida », le nouveau roman d’Olivier Bourdeaut !

Le nouveau roman d’Olivier Bourdeaut est publié chez Finitudes, une maison d’édition girondine installée au Bouscat, et dirigée par Emmanuelle et Thierry Boizet. C’est leur troisième collaboration après les succès de « En attendant Bojangles » et « Pactum Salis ».

Après les succès de « En attendant Bojangles » et « Pactum Salis », « Florida » le nouveau roman d’Olivier Bourdeaut, raconte l’histoire d’une mini-miss en révolte. Féroce et jubilatoire !

Un corps à corps

Olivier Bourdeaut aime les histoires de famille compliquées, drôles et cruelles. Dans ce troisième roman, « Florida », il nous plonge dans la vie d’une jeune fille, Elizabeth, mini-miss en révolte, qui va finir par exploser en vol et se venger d’une mère qui n’a eu de cesse de l’instrumentaliser. Une critique magistrale du culte du corps et du rêve américain avec ce ton drôle, acide et enlevé qui a fait le succès d’Olivier Bourdeaut.

Olivier Bourdot parle des cicatrices de l'enfance Copier

Les éditions Finitudes

"Florida", qui est son troisième roman, est publié chez Finuitudes, une maison d'édition girondine indépendante, installée au Bouscat et dirigée par Emmanuelle et Thierry Boizet. Dans le cadre de l'Escale du livre 2021 à Bordeaux, Finitudes présente une nouvelle édition de "En attendant Bojangles", magnifiquement illustrée par Thierry Cailleaux et qui accompagne à la perfection la folle histoire imaginée par Olivier Bourdeaut.

« Ma mère s’emmerdait, elle m’a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s’est vengée. »

"Florida" d'Olivier Bourdot. Editions Finitudes. 256 pages. 19€.