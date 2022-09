France Bleu Lorraine en direct du Livre sur la Place

Le Livre sur la Place se tient chaque année au coeur du centre historique de Nancy, place Stanislas et Place de la Carrière. France Bleu Lorraine, partenaire de l'événement, y installe son studio du 9 au 11 septembre et vous y attend comme d'habitude, à l'entrée de la Place de la Carrière, juste avant le grand chapiteau des auteurs et éditeurs, pour une série d'émissions exclusivement dédiées au Livre avec de nombreux invités.

Venez assister aux émissions de France Bleu Lorraine en direct

Damien Colombo, Jérome Prod'homme, Laurent Paraty, reçoivent les auteurs phares du Livre sur la Place, les éditeurs, les organisateurs, ...

Vendredi 9 septembre :

de 16h à 18h : le 16/18 France Bleu Lorraine avec Laurent Paraty

Samedi 10 septembre :

de 10h à 11h, Côté saveurs avec Jérôme Prod'homme

de 11h à 12h30, émission spéciale "Livre sur la place" avec Jérôme Prod'homme

de 16h à 18h, émission spéciale "Livre sur la place" avec Damien Colombo

Dimanche 11 septembre :

de 10h à 11h, Côté saveurs avec Jérôme Prod'homme

de 11h à 12h30, émission spéciale "Livre sur la place" avec Jérôme Prod'homme

à 12h, remise du Prix de la Feuille d'Or des médias, France Bleu Lorraine, L'est Républicain et France 3 Grand Est

de 16h à 18h, émission spéciale "Livre sur la place" avec Damien Colombo