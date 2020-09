France Bleu Pays d'Auvergne invite la romancière Cécile Coulon pour fêter les 40 ans de France Bleu

France Bleu Pays d'Auvergne invite Cécile Coulon pour fêter les 40 ans de France Bleu. La romancière et poétesse originaire de Saint-Saturnin sera avec nous ce vendredi 25 septembre dans la matinale entre 6h et 9h.

La romancière et poétesse Cécile Coulon

Depuis sa création, année après année, France Bleu s’est implanté avec force sur le territoire, et notamment en Auvergne, en tissant des liens indéfectibles avec ses auditeurs. Plus que jamais, France Bleu Pays d'Auvergne, fière de remplir sa mission de service public, est un acteur incontournable de l’information, des services et du divertissement de proximité.

France Bleu fête ce vendredi 25 septembre ses 40 ans et à cette occasion France Bleu Pays d'Auvergne invite la romancière et poétesse Cécile Coulon.

En quelques années, la jeune écrivaine originaire de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme, a fait une ascension fulgurante et a publié six romans, dont Trois Saisons d’orage, récompensé par le prix des Libraires, et un recueil de poèmes, Les Ronces, prix Apollinaire.

Cécile Coulon dans la matinale spéciale de France Bleu Pays d'Auvergne, c'est ce vendredi 25 septembre, entre 6h et 9h.